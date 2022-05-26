https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790791593.html
Воробьев: более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье
Воробьев: более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье - РИА Новости, 26.05.2022
Воробьев: более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье
В Московской области реализуются 117 проектов по импортозамещению, рассказал губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:06
2022-05-26T11:06
2022-05-26T11:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Московской области реализуются 117 проектов по импортозамещению, рассказал губернатор Андрей Воробьев."Это совершенно конкретные проекты по импортозамещению. Их у нас всего в арсенале 117. Какие-то из них в высокой стадии реализации, то есть практически идет строительство заводов и предприятий, закупка станков, технологического оборудования", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Он отметил, что некоторые проекты находятся на ранней стадии реализации, но тем не менее они актуальные. Также сейчас реализуется проект по производству отечественных памперсов - выделен займ на 275 миллионов рублей. Старт назначен на третий квартал 2022 года."Есть проекты по фарме, направленные на лечение онкозаболеваний, в Дубне. Это индийская компания в свободной экономической зоне. Соответственно, также миллиард рублей инвестиций получают у нас поддержку и вперёд. Старт производства в 2023 году", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790790725.html
московская область (подмосковье)
дубна
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, дубна
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
В Московской области реализуются 117 проектов по импортозамещению, рассказал губернатор Андрей Воробьев
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"Это совершенно конкретные проекты по импортозамещению. Их у нас всего в арсенале 117. Какие-то из них в высокой стадии реализации, то есть практически идет строительство заводов и предприятий, закупка станков, технологического оборудования", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что некоторые проекты находятся на ранней стадии реализации, но тем не менее они актуальные. Также сейчас реализуется проект по производству отечественных памперсов - выделен займ на 275 миллионов рублей. Старт назначен на третий квартал 2022 года.
"Есть проекты по фарме, направленные на лечение онкозаболеваний, в Дубне. Это индийская компания в свободной экономической зоне. Соответственно, также миллиард рублей инвестиций получают у нас поддержку и вперёд. Старт производства в 2023 году", - добавил губернатор.