15:30 26.05.2022 (обновлено: 15:42 26.05.2022)
В Госдепе появится China House
Блинкен: в Госдепе появится China House, структура для координации политики США в Китае
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название "China House".
"Я полон решимости предоставить нашему министерству и нашим дипломатам инструменты, необходимые им для решения этой задачи в рамках моей программы модернизации. Это включает в себя создание "China House" - интегрированной команды в масштабах госдепартамента, которая будет координировать и реализовывать нашу политику по всем вопросам и регионам", - сказал Блинкен в своей речи, посвященной изложению основных положений курса администрации США в отношении Китая.
По словам госсекретаря США, "масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели".
Отрывки речи заранее распространила пресс-служба Госдепа.