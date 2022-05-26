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В Госдепе появится China House - РИА Новости, 26.05.2022
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В Госдепе появится China House
В Госдепе появится China House - РИА Новости, 26.05.2022
В Госдепе появится China House
Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:30
2022-05-26T15:42
в мире
сша
энтони блинкен
китай
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название "China House"."Я полон решимости предоставить нашему министерству и нашим дипломатам инструменты, необходимые им для решения этой задачи в рамках моей программы модернизации. Это включает в себя создание "China House" - интегрированной команды в масштабах госдепартамента, которая будет координировать и реализовывать нашу политику по всем вопросам и регионам", - сказал Блинкен в своей речи, посвященной изложению основных положений курса администрации США в отношении Китая.По словам госсекретаря США, "масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели".Отрывки речи заранее распространила пресс-служба Госдепа.
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в мире, сша, энтони блинкен, китай, государственный департамент сша
15:30 26.05.2022 (обновлено: 15:42 26.05.2022)
 
В Госдепе появится China House

Блинкен: в Госдепе появится China House, структура для координации политики США в Китае

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название "China House".
"Я полон решимости предоставить нашему министерству и нашим дипломатам инструменты, необходимые им для решения этой задачи в рамках моей программы модернизации. Это включает в себя создание "China House" - интегрированной команды в масштабах госдепартамента, которая будет координировать и реализовывать нашу политику по всем вопросам и регионам", - сказал Блинкен в своей речи, посвященной изложению основных положений курса администрации США в отношении Китая.
По словам госсекретаря США, "масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели".
Отрывки речи заранее распространила пресс-служба Госдепа.
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В миреСШАЭнтони БлинкенКитайГосударственный департамент США
 
 
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