https://ria.ru/20220526/gosdep-1790873700.html

В Госдепе появится China House

В Госдепе появится China House - РИА Новости, 26.05.2022

В Госдепе появится China House

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:30

2022-05-26T15:30

2022-05-26T15:42

в мире

сша

энтони блинкен

китай

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал создание в рамках госдепартамента новой структуры для координирования и реализации политики, связанной с Китаем: она получит название "China House"."Я полон решимости предоставить нашему министерству и нашим дипломатам инструменты, необходимые им для решения этой задачи в рамках моей программы модернизации. Это включает в себя создание "China House" - интегрированной команды в масштабах госдепартамента, которая будет координировать и реализовывать нашу политику по всем вопросам и регионам", - сказал Блинкен в своей речи, посвященной изложению основных положений курса администрации США в отношении Китая.По словам госсекретаря США, "масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели".Отрывки речи заранее распространила пресс-служба Госдепа.

https://ria.ru/20220519/vmeshatelstvo-1789371963.html

сша

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, энтони блинкен, китай, государственный департамент сша