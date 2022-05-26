https://ria.ru/20220526/gazifikatsiya-1790954995.html

Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья

Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья - РИА Новости, 26.05.2022

Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья

Правительство Тюменской области за два года увеличило размер субсидии на газификацию жилья для льготников: в 2020 году она возросла с 40 до 60 тысяч, а в этом... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:24

2022-05-26T19:24

2022-05-26T19:24

тюменская область

экономика

тюменская область

россия

газпром

ишим

александр моор

природный газ

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ТЮМЕНЬ, 26 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области за два года увеличило размер субсидии на газификацию жилья для льготников: в 2020 году она возросла с 40 до 60 тысяч, а в этом году достигла 90 тысяч рублей, сообщил глава региона Александр Моор, выступая на заседании облдумы с отчетом о работе правительства в 2021 году.Губернатор отметил, что в рамках поручения президента РФ по догазификации в регионе проведена инвентаризация негазифицированных домовладений, по итогам определен потенциал в более чем 32 тысяч домов в 530 населенных пунктах."В целях оказания помощи гражданам на установку внутридомового газового оборудования в 2021 году в регионе увеличен размер соцподдержки с 40 до 60 тысяч рублей 43 льготным категориям, а в этом году, уже с учетом роста цен, мы с вами увеличили эту поддержку с 60 до 90 тысяч рублей", - сообщил Моор.Увеличение субсидии произведено с учетом индекса роста цен на газовое оборудование и материалы, подключение жилых домов к газовым сетям производится бесплатно. На начало мая в АО "Газпром газораспределение Север" от жителей области поступило более 13 тысяч заявок на догазификацию, по ним заключено около 9 тысяч договоров.Губернатор также отметил, что в 2021 году ПАО "Газпром" утвердил Программу развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021-2025 годы, в которой на развитие газотранспортной системы региона запланировано более 6 млрд рублей. Строительно-монтажные работы на объектах в Ишиме и Ишимском районе начались в том же году. Всего в прошлом году в 15 районах области и городских округах было построено 258 км газораспределительных сетей.

https://ria.ru/20220525/novatek-1790663190.html

https://ria.ru/20220526/shefstvo-1790789110.html

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ишим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, тюменская область, россия, газпром, ишим, александр моор, природный газ