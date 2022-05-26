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Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья - РИА Новости, 26.05.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220526/gazifikatsiya-1790954995.html
Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья
Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья - РИА Новости, 26.05.2022
Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья
Правительство Тюменской области за два года увеличило размер субсидии на газификацию жилья для льготников: в 2020 году она возросла с 40 до 60 тысяч, а в этом... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:24
2022-05-26T19:24
тюменская область
экономика
тюменская область
россия
газпром
ишим
александр моор
природный газ
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ТЮМЕНЬ, 26 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области за два года увеличило размер субсидии на газификацию жилья для льготников: в 2020 году она возросла с 40 до 60 тысяч, а в этом году достигла 90 тысяч рублей, сообщил глава региона Александр Моор, выступая на заседании облдумы с отчетом о работе правительства в 2021 году.Губернатор отметил, что в рамках поручения президента РФ по догазификации в регионе проведена инвентаризация негазифицированных домовладений, по итогам определен потенциал в более чем 32 тысяч домов в 530 населенных пунктах."В целях оказания помощи гражданам на установку внутридомового газового оборудования в 2021 году в регионе увеличен размер соцподдержки с 40 до 60 тысяч рублей 43 льготным категориям, а в этом году, уже с учетом роста цен, мы с вами увеличили эту поддержку с 60 до 90 тысяч рублей", - сообщил Моор.Увеличение субсидии произведено с учетом индекса роста цен на газовое оборудование и материалы, подключение жилых домов к газовым сетям производится бесплатно. На начало мая в АО "Газпром газораспределение Север" от жителей области поступило более 13 тысяч заявок на догазификацию, по ним заключено около 9 тысяч договоров.Губернатор также отметил, что в 2021 году ПАО "Газпром" утвердил Программу развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021-2025 годы, в которой на развитие газотранспортной системы региона запланировано более 6 млрд рублей. Строительно-монтажные работы на объектах в Ишиме и Ишимском районе начались в том же году. Всего в прошлом году в 15 районах области и городских округах было построено 258 км газораспределительных сетей.
https://ria.ru/20220525/novatek-1790663190.html
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экономика, тюменская область, россия, газпром, ишим, александр моор, природный газ
19:24 26.05.2022
 
Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья

Тюменская область за два года более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области за два года увеличило размер субсидии на газификацию жилья для льготников: в 2020 году она возросла с 40 до 60 тысяч, а в этом году достигла 90 тысяч рублей, сообщил глава региона Александр Моор, выступая на заседании облдумы с отчетом о работе правительства в 2021 году.
Губернатор отметил, что в рамках поручения президента РФ по догазификации в регионе проведена инвентаризация негазифицированных домовладений, по итогам определен потенциал в более чем 32 тысяч домов в 530 населенных пунктах.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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"НОВАТЭК" открыл в Тюмени лабораторно-исследовательский центр
"В целях оказания помощи гражданам на установку внутридомового газового оборудования в 2021 году в регионе увеличен размер соцподдержки с 40 до 60 тысяч рублей 43 льготным категориям, а в этом году, уже с учетом роста цен, мы с вами увеличили эту поддержку с 60 до 90 тысяч рублей", - сообщил Моор.
Увеличение субсидии произведено с учетом индекса роста цен на газовое оборудование и материалы, подключение жилых домов к газовым сетям производится бесплатно. На начало мая в АО "Газпром газораспределение Север" от жителей области поступило более 13 тысяч заявок на догазификацию, по ним заключено около 9 тысяч договоров.
Губернатор также отметил, что в 2021 году ПАО "Газпром" утвердил Программу развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021-2025 годы, в которой на развитие газотранспортной системы региона запланировано более 6 млрд рублей. Строительно-монтажные работы на объектах в Ишиме и Ишимском районе начались в том же году. Всего в прошлом году в 15 районах области и городских округах было построено 258 км газораспределительных сетей.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Тюменская областьЭкономикаТюменская областьРоссияГазпромИшимАлександр МоорПриродный газ
 
 
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