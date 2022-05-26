Тюменская область более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья
Тюменская область за два года более чем вдвое увеличила субсидию на газификацию жилья
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 26 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области за два года увеличило размер субсидии на газификацию жилья для льготников: в 2020 году она возросла с 40 до 60 тысяч, а в этом году достигла 90 тысяч рублей, сообщил глава региона Александр Моор, выступая на заседании облдумы с отчетом о работе правительства в 2021 году.
Губернатор отметил, что в рамках поручения президента РФ по догазификации в регионе проведена инвентаризация негазифицированных домовладений, по итогам определен потенциал в более чем 32 тысяч домов в 530 населенных пунктах.
"В целях оказания помощи гражданам на установку внутридомового газового оборудования в 2021 году в регионе увеличен размер соцподдержки с 40 до 60 тысяч рублей 43 льготным категориям, а в этом году, уже с учетом роста цен, мы с вами увеличили эту поддержку с 60 до 90 тысяч рублей", - сообщил Моор.
Увеличение субсидии произведено с учетом индекса роста цен на газовое оборудование и материалы, подключение жилых домов к газовым сетям производится бесплатно. На начало мая в АО "Газпром газораспределение Север" от жителей области поступило более 13 тысяч заявок на догазификацию, по ним заключено около 9 тысяч договоров.
Губернатор также отметил, что в 2021 году ПАО "Газпром" утвердил Программу развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021-2025 годы, в которой на развитие газотранспортной системы региона запланировано более 6 млрд рублей. Строительно-монтажные работы на объектах в Ишиме и Ишимском районе начались в том же году. Всего в прошлом году в 15 районах области и городских округах было построено 258 км газораспределительных сетей.