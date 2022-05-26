https://ria.ru/20220526/gaz-1790807753.html

Киев продлил доступ к мощностям для импорта газа из Венгрии на Украину

Киев продлил доступ к мощностям для импорта газа из Венгрии на Украину - РИА Новости, 26.05.2022

Киев продлил доступ к мощностям для импорта газа из Венгрии на Украину

Украинский и венгерский операторы газотранспортной системы договорились о продлении до 31 марта 2023 года доступа к гарантированным мощностям для импорта... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:03

2022-05-26T12:03

2022-05-26T12:10

экономика

украина

венгрия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский и венгерский операторы газотранспортной системы договорились о продлении до 31 марта 2023 года доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии на Украину, сообщил оператор ГТС Украины."Оператор ГТС Украины договорился с венгерским оператором FGSZ о продлении доступа к гарантированным мощностям для импорта природного газа из Венгрии в Украину до 31 марта 2023 года. Следовательно, газовые трейдеры смогут бронировать новые квартальные мощности, чтобы доставлять газ для нужд Украины", - говорится в сообщении оператора ГТС Украины в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220521/ekonomika-1789861929.html

украина

венгрия

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экономика, украина, венгрия