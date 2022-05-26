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Форум Креативного Бизнеса пройдет в первый день работы ПМЭФ

Форум Креативного Бизнеса пройдет в первый день работы ПМЭФ - РИА Новости, 26.05.2022

Форум Креативного Бизнеса пройдет в первый день работы ПМЭФ

15 июня в петербургском конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в первый день работы ПМЭФ-2022 состоится Форум Креативного Бизнеса, организатором которого... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:59

2022-05-26T10:59

2022-05-26T10:59

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 мая – Фонд "Росконгресса". 15 июня в петербургском конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в первый день работы ПМЭФ-2022 состоится Форум Креативного Бизнеса, организатором которого выступает социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум. Его программа предлагает многовекторную тематику с фокусом на креативных индустриях и социальном треке.В этом году программа делится на два основных блока: "Трансформация мира и рост креативной экономики" и "Креативные индустрии Севера".Сессии первого блока раскрывают потенциал креативных индустрий для развития экономики, делая акцент на перспективных направлениях с учетом ухода с рынка ряда международных компаний и введения против России экономических санкций: "Креативизация экономики. Развитие национальных проектов, продуктов и брендов", "Образование и подготовка кадров для креативной экономики", "NFT: реальность рынка или мимолетный хайп?", "Киноиндустрия в новых экономических условиях. Как сохранить устойчивость", "Искусство как актив: возможности для инвестирования в турбулентное время", "Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня, и кто заработает в будущем?", "Пираты контентного моря. Будущее онлайн-платформ".Во втором блоке впервые на полях ПМЭФ в рамках программы Председательства РФ в Арктическом совете 2021-2023 пройдут мероприятия, посвященные синергии интересов креативных индустрий и арктической тематики "Креативные индустрии Севера". Креативная экономика наиболее успешно формирует привлекательный инвестиционный климат и способствует развитию социальной сферы — это важнейшие факторы позитивного образа Арктики. Креативные отрасли обеспечивают диверсификацию, высокую добавленную стоимость местной продукции и снижение нагрузки на экосистему, создают условия для самореализации и занятости населения, поддерживают устойчивое развитие Арктического региона.В рамках второго блока программы Форума Креативного Бизнеса запланировано проведение 7 сессий: "Креативная экономика - новый вектор развития Севера", "Формирование архитектурного дизайн-кода для северных городов", "Сохранить, не дать исчезнуть. Этнические языки в киберпространстве", "Сделано в Арктике. Уникальность локальных проектов", "Возможности, специфика и потенциал киноиндустрии Севера", "От архаики к современности. Как сохранить культуру и нематериальное наследие?", "Арктическая кухня: от полной неизвестности до массового спроса".Также на протяжении всего времени работы ПМЭФ 2022 будут работать видеоинсталляции, фотовыставки и выставки декоративно-прикладного искусства."В этом году Фонд Инносоциум предложил участникам ПМЭФ насыщенную программу социально-ориентированных сессий, благодаря чему эта социальная платформа сфокусирует внимание на тех актуальных возможностях в сфере креативных индустрий, на том вкладе в развитие арктической тематики, которые в наибольшей степени зависят от успешной реализации созидательного потенциала людей", – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков."В 2021 году Форум Креативного Бизнеса прошел впервые на площадке Петербургского международного экономического форума и вошел в дорожную карту ООН как одно из самых значимых мероприятий года по креативной экономике. Системная поддержка креативных индустрий по-прежнему в числе наших главных приоритетов. Сегодня мы акцентируем самое пристальное внимание на вопросах развития человеческого капитала. Уникальные идеи талантливых людей – главный потенциал креативных индустрий, который должен стать эффективным ресурсом и источником роста экономики. Уникальный шанс использовать возможности креативных индустрий я вижу в развитии северных территорий, особое внимание которым уделяется сейчас в рамках программы Председательства РФ в Арктическом совете", - подчеркнула заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.Чтобы подать заявку на участие в Форуме, пожалуйста, зарегистрируйтесь в Едином личном кабинете на сайте Фонда Росконгресс – (на последнем шаге регистрационной формы необходимо выбрать ФКБ).Если у вас уже есть аккаунт в Едином личном кабинете, пожалуйста, заполните заявку на участие в ФКБ в разделе "Мои мероприятия" Единого личного кабинета.Справка15 июня 2022 года пройдет уже четвертый Форум Креативного Бизнеса. Это мероприятие объединяет на одной площадке представителей государства, бизнеса и экспертов творческих индустрий, способствует созданию конкурентоспособных брендов и стимулирует сотрудничество с креативным сектором для выхода на новые рынки, расширяет сектор "несырьевой" экономики и демонстрирует креативный потенциал России. Первый Форум Креативного Бизнеса прошел в 2020 г. в рамках фестиваля "Российская креативная неделя". С 2021 г. Форум креативного бизнеса является частью главных международных экономических площадок страны, оператором которых выступает Фонд Росконгресс. В июне 2021 года он впервые состоялся в рамках ПМЭФ. В сентябре 2021 года третий Форум Креативного Бизнеса прошел на ВЭФ во Владивостоке.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума.Telegram, ВК.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы