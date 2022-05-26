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На территории спорткомплекса "Авангард" в Москве появится сухой фонтан - РИА Новости, 26.05.2022
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На территории спорткомплекса "Авангард" в Москве появится сухой фонтан
На территории спорткомплекса "Авангард" в Москве появится сухой фонтан - РИА Новости, 26.05.2022
На территории спорткомплекса "Авангард" в Москве появится сухой фонтан
Сухой фонтан появится на территории спорткомплекса "Авангард" в районе Перово на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:19
2022-05-26T08:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
благоустройство
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сухой фонтан появится на территории спорткомплекса "Авангард" в районе Перово на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках работ по благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" приступили к устройству сухого фонтана", - сказал он.Бирюков отметил, что фонтаны – важный элемент комфортной городской среды, они делают благоустроенные общественные пространства более притягательными. По его словам, украшением обновленной территории стадиона "Авангард" станет сухой фонтан общей площадью 350 квадратных метров из 150 струй с несколькими режимами работы.Вице-мэр уточнил, что фонтанный комплекс будет состоять из трех частей: круглой диаметром 11 метров и двух прямоугольных длиной 38 и 11 метров. Он расположится на главной аллее спорткомплекса.По его словам, уже выполнены работы по устройству фундамента основания фонтана и армированию стен чаш, начали заливку бетона. Под фонтаном оборудуют техническое помещение для насосов и серверной с системой управления включением, выключением и сменой режимов фонтана.Заммэра отметил, что в ближайшее время специалисты приступят к прокладке и подключению сетей водоснабжения и водоотведения. По периметру чаш оборудуют колодцы для отвода воды в ливневую канализацию. После выполнят устройство пешеходной зоны фонтанного комплекса с травмобезопасным перекрытием из решетчатого настила.Бирюков добавил, что новый фонтан будет светодинамическим: в чашах смонтируют художественную подсветку, а более 150 форсунок, расположенные на расстоянии около 1,5 метров друг от друга, будут формировать различные композиции из струй высотой от 2 до 5 метров. Кроме того, планируется установка парогенератора для создания эффекта тумана и оборудования для музыкального сопровождения.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, благоустройство
08:19 26.05.2022
 
На территории спорткомплекса "Авангард" в Москве появится сухой фонтан

Заммэра Бирюков: сухой фонтан появится в Москве на территории спорткомплекса "Авангард"

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыДетские и спортивные площадки на территории спорткомплекса "Авангард"
Детские и спортивные площадки на территории спорткомплекса Авангард - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Детские и спортивные площадки на территории спорткомплекса "Авангард". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сухой фонтан появится на территории спорткомплекса "Авангард" в районе Перово на востоке Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках работ по благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" приступили к устройству сухого фонтана", - сказал он.
Бирюков отметил, что фонтаны – важный элемент комфортной городской среды, они делают благоустроенные общественные пространства более притягательными. По его словам, украшением обновленной территории стадиона "Авангард" станет сухой фонтан общей площадью 350 квадратных метров из 150 струй с несколькими режимами работы.
Вице-мэр уточнил, что фонтанный комплекс будет состоять из трех частей: круглой диаметром 11 метров и двух прямоугольных длиной 38 и 11 метров. Он расположится на главной аллее спорткомплекса.
По его словам, уже выполнены работы по устройству фундамента основания фонтана и армированию стен чаш, начали заливку бетона. Под фонтаном оборудуют техническое помещение для насосов и серверной с системой управления включением, выключением и сменой режимов фонтана.
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Заммэра отметил, что в ближайшее время специалисты приступят к прокладке и подключению сетей водоснабжения и водоотведения. По периметру чаш оборудуют колодцы для отвода воды в ливневую канализацию. После выполнят устройство пешеходной зоны фонтанного комплекса с травмобезопасным перекрытием из решетчатого настила.
Бирюков добавил, что новый фонтан будет светодинамическим: в чашах смонтируют художественную подсветку, а более 150 форсунок, расположенные на расстоянии около 1,5 метров друг от друга, будут формировать различные композиции из струй высотой от 2 до 5 метров. Кроме того, планируется установка парогенератора для создания эффекта тумана и оборудования для музыкального сопровождения.
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