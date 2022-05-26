https://ria.ru/20220526/eksport-1790847907.html
РЭЦ: доля неэнергетического экспорта в дружественные страны больше 60%
РЭЦ: доля неэнергетического экспорта в дружественные страны больше 60% - РИА Новости, 26.05.2022
РЭЦ: доля неэнергетического экспорта в дружественные страны больше 60%
Доля поставок товаров несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны составляет 61%, сообщила глава Российской экспортного центра (входит в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:15
2022-05-26T14:15
2022-05-26T14:15
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доля поставок товаров несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны составляет 61%, сообщила глава Российской экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте, то доля поставок в дружественные страны составляет 61% от общего объема. Это наши экспортные рынки, которые ждут российскую продукцию и куда мы перенаправляем наши товары", - сообщила Никишина в ходе выступления на Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".По ее мнению, "нужно сказать отдельное спасибо компаниям, которые очень громко и хлопнув дверью заявляли об уходе из России"."Это заставило многие страны задуматься о том, не может ли быть опасна их зависимость от западных технологий, как оказалась опасна для России, когда по политическим мотивам попираются все нормы международного права. Это создало для российских экспортеров дополнительное окно возможностей", - считает глава РЭЦ.Никишина добавила, что "многие страны мира видят Россию как потенциального партнера, который поможет заместить западные продукты в производственных цепочках, это происходит на фоне жесткой антироссийской риторики и громкого ухода западных компаний с российского рынка".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, россия
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Доля поставок товаров несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны составляет 61%, сообщила глава Российской экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте, то доля поставок в дружественные страны составляет 61% от общего объема. Это наши экспортные рынки, которые ждут российскую продукцию и куда мы перенаправляем наши товары", - сообщила Никишина в ходе выступления на Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях".
По ее мнению, "нужно сказать отдельное спасибо компаниям, которые очень громко и хлопнув дверью заявляли об уходе из России".
"Это заставило многие страны задуматься о том, не может ли быть опасна их зависимость от западных технологий, как оказалась опасна для России, когда по политическим мотивам попираются все нормы международного права. Это создало для российских экспортеров дополнительное окно возможностей", - считает глава РЭЦ
.
Никишина добавила, что "многие страны мира видят Россию как потенциального партнера, который поможет заместить западные продукты в производственных цепочках, это происходит на фоне жесткой антироссийской риторики и громкого ухода западных компаний с российского рынка".