https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790821122.html
Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России
Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России - РИА Новости, 26.05.2022
Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России
Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:45
2022-05-26T12:45
2022-05-26T12:45
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР)."Замедление кредита и даже признаки его некоторого снижения показывают, что денежно-кредитные условия в экономике жесткие", - сказала она.При этом она добавила, что продолжается заметное снижение инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса. "Соответственно, проинфляционные риски заметно снизились", - заключила Набиуллина.
https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России
Глава ЦБ Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в российской экономике
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР).
"Замедление кредита и даже признаки его некоторого снижения показывают, что денежно-кредитные условия в экономике жесткие", - сказала она.
При этом она добавила, что продолжается заметное снижение инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса. "Соответственно, проинфляционные риски заметно снизились", - заключила Набиуллина.