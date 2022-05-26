https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790821122.html

Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России

Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России - РИА Новости, 26.05.2022

Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России

Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:45

2022-05-26T12:45

2022-05-26T12:45

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР)."Замедление кредита и даже признаки его некоторого снижения показывают, что денежно-кредитные условия в экономике жесткие", - сказала она.При этом она добавила, что продолжается заметное снижение инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса. "Соответственно, проинфляционные риски заметно снизились", - заключила Набиуллина.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)