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Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России - РИА Новости, 26.05.2022
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Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России
Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России - РИА Новости, 26.05.2022
Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России
Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:45
2022-05-26T12:45
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР)."Замедление кредита и даже признаки его некоторого снижения показывают, что денежно-кредитные условия в экономике жесткие", - сказала она.При этом она добавила, что продолжается заметное снижение инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса. "Соответственно, проинфляционные риски заметно снизились", - заключила Набиуллина.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
12:45 26.05.2022
 
Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в России

Глава ЦБ Набиуллина заявила о снижении инфляционных рисков в российской экономике

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР).
"Замедление кредита и даже признаки его некоторого снижения показывают, что денежно-кредитные условия в экономике жесткие", - сказала она.
При этом она добавила, что продолжается заметное снижение инфляционных ожиданий и населения, и бизнеса. "Соответственно, проинфляционные риски заметно снизились", - заключила Набиуллина.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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