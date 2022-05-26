https://ria.ru/20220526/ekologiya-1790819814.html

Абрамченко не считает нужным вводить экологию отдельным предметом в школах

Абрамченко не считает нужным вводить экологию отдельным предметом в школах - РИА Новости, 26.05.2022

Абрамченко не считает нужным вводить экологию отдельным предметом в школах

Вице-премьер Виктория Абрамченко не поддерживает идею вводить отдельный предмет в школах России для экологического просвещения детей. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:41

2022-05-26T12:41

2022-05-26T12:41

россия

общество

образование - общество

экология

виктория абрамченко

правительство рф

вологодская область

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ЧЕРЕПОВЕЦ, 26 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко не поддерживает идею вводить отдельный предмет в школах России для экологического просвещения детей."Конкретные образовательные программы в школах: мы пытались с этой стороны зайти – очень громоздкая система. Менять образовательные стандарты, вклинивать туда специальные треки по экологическому образованию и просвещению на этом этапе не получилось. Отдельные акции с участием школьников для популяризации экологичного образа жизни я приветствую, но вводить экологическую культуру директивно не получится", - рассказала Абрамченко в рамках сессии на Всероссийском студенческом форуме "Экология" в Вологодской области.Абрамченко считает, что экологическая культура зарождается в семье, когда родители показывают пример своим детям."Чтобы привить моему 11-летнему ребенку культуру раздельного сбора мусора, мне потребовалось три дня. Это отношение формируется в семье, я в этом уверена. Если вы в семье показываете своим примером, как должно быть, с моей точки зрения, это работает лучше всего", - сказала Абрамченко.

https://ria.ru/20220510/ekologiya-1787782655.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, экология, виктория абрамченко, правительство рф, вологодская область