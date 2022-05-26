https://ria.ru/20220526/ekologiya-1790819814.html
Абрамченко не считает нужным вводить экологию отдельным предметом в школах
Абрамченко не считает нужным вводить экологию отдельным предметом в школах - РИА Новости, 26.05.2022
Абрамченко не считает нужным вводить экологию отдельным предметом в школах
Вице-премьер Виктория Абрамченко не поддерживает идею вводить отдельный предмет в школах России для экологического просвещения детей. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:41
2022-05-26T12:41
2022-05-26T12:41
россия
общество
образование - общество
экология
виктория абрамченко
правительство рф
вологодская область
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ЧЕРЕПОВЕЦ, 26 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко не поддерживает идею вводить отдельный предмет в школах России для экологического просвещения детей."Конкретные образовательные программы в школах: мы пытались с этой стороны зайти – очень громоздкая система. Менять образовательные стандарты, вклинивать туда специальные треки по экологическому образованию и просвещению на этом этапе не получилось. Отдельные акции с участием школьников для популяризации экологичного образа жизни я приветствую, но вводить экологическую культуру директивно не получится", - рассказала Абрамченко в рамках сессии на Всероссийском студенческом форуме "Экология" в Вологодской области.Абрамченко считает, что экологическая культура зарождается в семье, когда родители показывают пример своим детям."Чтобы привить моему 11-летнему ребенку культуру раздельного сбора мусора, мне потребовалось три дня. Это отношение формируется в семье, я в этом уверена. Если вы в семье показываете своим примером, как должно быть, с моей точки зрения, это работает лучше всего", - сказала Абрамченко.
https://ria.ru/20220510/ekologiya-1787782655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование - общество, экология, виктория абрамченко, правительство рф, вологодская область
Абрамченко не считает нужным вводить экологию отдельным предметом в школах
Абрамченко не видит необходимости вводить отдельный предмет "экология" в российских школах
ЧЕРЕПОВЕЦ, 26 мая - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко не поддерживает идею вводить отдельный предмет в школах России для экологического просвещения детей.
"Конкретные образовательные программы в школах: мы пытались с этой стороны зайти – очень громоздкая система. Менять образовательные стандарты, вклинивать туда специальные треки по экологическому образованию и просвещению на этом этапе не получилось. Отдельные акции с участием школьников для популяризации экологичного образа жизни я приветствую, но вводить экологическую культуру директивно не получится", - рассказала Абрамченко в рамках сессии на Всероссийском студенческом форуме "Экология" в Вологодской области
.
Абрамченко считает, что экологическая культура зарождается в семье, когда родители показывают пример своим детям.
"Чтобы привить моему 11-летнему ребенку культуру раздельного сбора мусора, мне потребовалось три дня. Это отношение формируется в семье, я в этом уверена. Если вы в семье показываете своим примером, как должно быть, с моей точки зрения, это работает лучше всего", - сказала Абрамченко.