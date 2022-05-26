https://ria.ru/20220526/ekipazhi-1790756842.html

Пушилин: зарубежные судовые экипажи из Мариуполя отправлены в свои страны

Пушилин: зарубежные судовые экипажи из Мариуполя отправлены в свои страны - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин: зарубежные судовые экипажи из Мариуполя отправлены в свои страны

Все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя уже отправлены в свои страны при поддержке министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики, вопрос... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T04:05

2022-05-26T04:05

2022-05-26T04:05

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Все зарубежные судовые экипажи из порта Мариуполя уже отправлены в свои страны при поддержке министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики, вопрос принадлежности оставшихся в там иностранных судов и дальнейшая их судьба будет решаться также через МИД, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Экипажи зарубежных стран уже отправлены по своим странам, МИД Донецкой Народной Республики оказывал в этом всю поддержку, с этим проблем нет. Что касается судов, они находятся там - по разным причинам: есть суда, которые будут отправлены собственниками в те страны, проходит проверка по каждому из судов. Но физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована", - сказал он.По его словам, буквально на днях акватория была полностью разминирована."Теперь будет решаться вопрос принадлежности судов и дальнейшая судьба", - добавил глава ДНР, уточнив, что этот вопрос будет также решаться через МИД ДНР.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя в море после разминирования. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко в среду заявил, что в порту продолжают находиться два иностранных судна, которые смогут оттуда выйти в свои страны.Минобороны РФ во вторник сообщило, что российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта. Согласно ведомству, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего было обследовано более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна. По данным Минобороны, минная опасность в акватории порта устранена, сейчас восстанавливается портовая инфраструктура.

https://ria.ru/20220526/armiya-1790754965.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, мид днр