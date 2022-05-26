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Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в ДНР - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в ДНР
Украинские войска в 13.42 вновь обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив 8 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:11
2022-05-26T16:11
2022-05-26T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.42 вновь обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив 8 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:42 (совпадает с мск) – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел поселка представительством ДНР в СЦКК был зафиксирован в 13.25 мск, украинские войска выпустили 80 ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному восемь мин калибром 120 мм