13:47 26.05.2022 (обновлено: 14:04 26.05.2022)
Украинские войска выпустили по Доломитному в ДНР 80 ракет из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Доломитному 80 ракет из "Града"
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки ракеты от "Града"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки ракеты от "Града". Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Доломитное в Донецкой народной республике 80 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.25 (совпадает с мск) - н.п. Артемовск - н.п. Доломитное: выпущено 80 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.