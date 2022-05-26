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Украинские войска выпустили по Еленовке в ДНР восемь снарядов - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/donbass-1790838857.html
Украинские войска выпустили по Еленовке в ДНР восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Еленовке в ДНР восемь снарядов - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские войска выпустили по Еленовке в ДНР восемь снарядов
Украинские войска в 13.10 выпустили по Еленовке в ДНР 8 снарядов калибром 122 мм – представительство в СЦКК РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:41
2022-05-26T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
днр
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Украинские войска в 13.10 выпустили по Еленовке в ДНР 8 снарядов калибром 122 мм – представительство в СЦККДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, днр
13:41 26.05.2022 (обновлено: 14:08 26.05.2022)
 
Украинские войска выпустили по Еленовке в ДНР восемь снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Еленовке восемь снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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Украинские войска в 13.10 выпустили по Еленовке в ДНР 8 снарядов калибром 122 мм – представительство в СЦКК
ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВооруженные силы УкраиныДНР
 
 
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