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ЕР закрепит за территориями Донбасса ответственных депутатов и сенаторов - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ЕР закрепит за территориями Донбасса ответственных депутатов и сенаторов
ЕР закрепит за территориями Донбасса ответственных депутатов и сенаторов - РИА Новости, 26.05.2022
ЕР закрепит за территориями Донбасса ответственных депутатов и сенаторов
Партия "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:29
2022-05-26T12:29
специальная военная операция на украине
политика
донбасс
москва
московская область (подмосковье)
единая россия
андрей турчак
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Реализуется решение о шефстве российских регионов над освобожденными территориями, такие обязательства на сегодня взяли уже на себя Москва, Московская область, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области, многие другие российские регионы. "Единая Россия", в свою очередь, закрепит за каждой территорией ответственных депутатов Государственной Думы, сенаторов РФ, которые займутся гармонизацией законодательства", - сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" - "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".
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политика, донбасс, москва, московская область (подмосковье), единая россия, андрей турчак
12:29 26.05.2022
 
ЕР закрепит за территориями Донбасса ответственных депутатов и сенаторов

Турчак: ЕР закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов и сенаторов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Реализуется решение о шефстве российских регионов над освобожденными территориями, такие обязательства на сегодня взяли уже на себя Москва, Московская область, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области, многие другие российские регионы. "Единая Россия", в свою очередь, закрепит за каждой территорией ответственных депутатов Государственной Думы, сенаторов РФ, которые займутся гармонизацией законодательства", - сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" - "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонбассМоскваМосковская область (Подмосковье)Единая РоссияАндрей Турчак
 
 
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