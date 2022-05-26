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ЕР закрепит за территориями Донбасса ответственных депутатов и сенаторов

ЕР закрепит за территориями Донбасса ответственных депутатов и сенаторов - РИА Новости, 26.05.2022

ЕР закрепит за территориями Донбасса ответственных депутатов и сенаторов

Партия "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:29

2022-05-26T12:29

2022-05-26T12:29

специальная военная операция на украине

политика

донбасс

москва

московская область (подмосковье)

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак."Реализуется решение о шефстве российских регионов над освобожденными территориями, такие обязательства на сегодня взяли уже на себя Москва, Московская область, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области, многие другие российские регионы. "Единая Россия", в свою очередь, закрепит за каждой территорией ответственных депутатов Государственной Думы, сенаторов РФ, которые займутся гармонизацией законодательства", - сказал Турчак в ходе дискуссионной площадки форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности" - "Экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".

донбасс

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Маркова

политика, донбасс, москва, московская область (подмосковье), единая россия, андрей турчак