11:13 26.05.2022 (обновлено: 11:14 26.05.2022)
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Ясиноватой
© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града". Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Предыдущие обстрелы в четверг утром, в том числе из "Града", были зафиксированы в 7.50, 8.05, 8.20 и 9.12 мск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.