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В ДНР рассказали о 125 погибших во время обстрелов республики - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/donbass-1790785417.html
В ДНР рассказали о 125 погибших во время обстрелов республики
В ДНР рассказали о 125 погибших во время обстрелов республики - РИА Новости, 26.05.2022
В ДНР рассказали о 125 погибших во время обстрелов республики
За 99 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 125 мирных жителей, 573 ранены, украинские войска выпустили по ее территории свыше 30,4 тысячи... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:44
2022-05-26T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. За 99 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 125 мирных жителей, 573 ранены, украинские войска выпустили по ее территории свыше 30,4 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 99 дней эскалации погибли 125 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, ранения различной степени тяжести получили 573 человека, включая 46 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За этот период зафиксировано 3274 обстрела по территории ДНР со стороны украинских войск, из них 2980 - с применением тяжелого вооружения, в общей сложности украинские войска выпустили 30 412 боеприпасов различного калибра, уточняет ведомство.По его данным, повреждены 3633 жилых дома, 767 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/sud-1790396075.html
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в мире, днр
10:44 26.05.2022 (обновлено: 11:03 26.05.2022)
 
В ДНР рассказали о 125 погибших во время обстрелов республики

Представительство ДНР: за 99 дней из-за обстрелов погибли 125 мирных жителей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК в ДНР
Представитель СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Представитель СЦКК в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. За 99 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 125 мирных жителей, 573 ранены, украинские войска выпустили по ее территории свыше 30,4 тысячи боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 99 дней эскалации погибли 125 мирных жителей, в т.ч. четверо детей, ранения различной степени тяжести получили 573 человека, включая 46 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
За этот период зафиксировано 3274 обстрела по территории ДНР со стороны украинских войск, из них 2980 - с применением тяжелого вооружения, в общей сложности украинские войска выпустили 30 412 боеприпасов различного калибра, уточняет ведомство.
По его данным, повреждены 3633 жилых дома, 767 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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