10:22 26.05.2022 (обновлено: 10:40 26.05.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Еленовке десять снарядов
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 (совпадает с мск) выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.