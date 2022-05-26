https://ria.ru/20220526/donbass-1790775774.html

Пушилин заявил, что навязывание Киевом чужих ценностей не сработало

Пушилин заявил, что навязывание Киевом чужих ценностей не сработало - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин заявил, что навязывание Киевом чужих ценностей не сработало

Массовость "Бессмертного полка" на освобождённых землях Украины показала, что восемь лет навязывания чужих ценностей не сработали, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:02

2022-05-26T10:02

2022-05-26T10:02

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Массовость "Бессмертного полка" на освобождённых землях Украины показала, что восемь лет навязывания чужих ценностей не сработали, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Это для них возможность, наконец, быть самими собой", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о многочисленных участниках "Бессмертного полка" - жителях освобожденных территорий.Он добавил, что "сейчас не нужно было делать ничего, нужно было дать возможность людям отметить тот праздник, который они считают своим, со своими символами, с которыми они себя ассоциируют, с этим праздником и со своими героями". "И люди просто оказались счастливыми в какой-то момент, что они остаются сами собой и от них ничего другого никто не требует, никто ничего не запрещает то, что близко сердцу", - пояснил Пушилин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, бессмертный полк