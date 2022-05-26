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Пушилин заявил, что навязывание Киевом чужих ценностей не сработало - РИА Новости, 26.05.2022
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Пушилин заявил, что навязывание Киевом чужих ценностей не сработало
Пушилин заявил, что навязывание Киевом чужих ценностей не сработало - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин заявил, что навязывание Киевом чужих ценностей не сработало
Массовость "Бессмертного полка" на освобождённых землях Украины показала, что восемь лет навязывания чужих ценностей не сработали, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:02
2022-05-26T10:02
день победы — 2022
в мире
украина
донбасс
бессмертный полк
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Массовость "Бессмертного полка" на освобождённых землях Украины показала, что восемь лет навязывания чужих ценностей не сработали, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Это для них возможность, наконец, быть самими собой", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о многочисленных участниках "Бессмертного полка" - жителях освобожденных территорий.Он добавил, что "сейчас не нужно было делать ничего, нужно было дать возможность людям отметить тот праздник, который они считают своим, со своими символами, с которыми они себя ассоциируют, с этим праздником и со своими героями". "И люди просто оказались счастливыми в какой-то момент, что они остаются сами собой и от них ничего другого никто не требует, никто ничего не запрещает то, что близко сердцу", - пояснил Пушилин.
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в мире, украина, донбасс, бессмертный полк
10:02 26.05.2022
 
Пушилин заявил, что навязывание Киевом чужих ценностей не сработало

Пушилин: "Бессмертный полк" показал, что восемь лет навязывания чужих героев не сработало

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Херсоне
Участники акции Бессмертный полк в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Участники акции "Бессмертный полк" в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Массовость "Бессмертного полка" на освобождённых землях Украины показала, что восемь лет навязывания чужих ценностей не сработали, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Это для них возможность, наконец, быть самими собой", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о многочисленных участниках "Бессмертного полка" - жителях освобожденных территорий.
"То есть, это не что-то искусственное и навязанное извне, как долгие годы пыталась реализовать Украина, когда навязывались чуждые ценности, когда навязывались чужие праздники, чужие герои. Это все напускное, даже за восемь лет промывки мозгов не получилось это искусственное вбить в головы людей", - пояснил глава ДНР.
Он добавил, что "сейчас не нужно было делать ничего, нужно было дать возможность людям отметить тот праздник, который они считают своим, со своими символами, с которыми они себя ассоциируют, с этим праздником и со своими героями". "И люди просто оказались счастливыми в какой-то момент, что они остаются сами собой и от них ничего другого никто не требует, никто ничего не запрещает то, что близко сердцу", - пояснил Пушилин.
Никто не забыт: акция "Бессмертный полк"
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Петропавловске-Камчатском
1 из 19

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.

Участница акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
2 из 19

Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.

С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

Участники шествия Бессмертный полк в Москве
3 из 19

В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.

С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.

Президент России Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк
4 из 19

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".

Шествие Бессмертный полк в Москве
5 из 19

На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе Тимашевске Краснодарского края
6 из 19

В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

Участники акции Бессмертный полк в Мурманске
7 из 19

В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на шествии Бессмертный полк, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Грозном
8 из 19

В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.

Участник шествия Бессмертный полк в Москве
9 из 19

Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанк

Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.

Участники акции Бессмертный полк на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе
10 из 19

Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.

© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

Акция Бессмертный полк в Бишкеке
11 из 19

Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
12 из 19

В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.

Участники акции Бессмертный полк в Мелитополе
13 из 19

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© AFP 2022 / John MacDougall

В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".

Акция Бессмертный полк в Берлине
14 из 19

В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".

© AFP 2022 / John MacDougall
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".

Участники шествия Поклонимся героям, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Алма-Ате
15 из 19

В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.

Шествие Бессмертный полк в Москве
16 из 19

Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.

Шествие Бессмертный полк в Москве
17 из 19

Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве
18 из 19

В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"

Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Мамаевом кургане в Волгограде
19 из 19

В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
1 из 19

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году она стала всероссийской.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 19

Каждый может выйти на улицу своего населенного пункта 9 мая с фотографией или именем родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны, чтобы принять участие в шествии.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 19

В Москве шествие началось в 15:00, длина маршрута составила семь километров.

С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи прошли по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 19

Президент России Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертный полк" на Красной площади в Москве. Он шел с портретом своего отца-фронтовика.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 19

На мероприятие в столице пришли люди разных возрастов, было много детей. По колоннам прокатываются крики "Ура!" и "Россия!".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 19

В Красноярском крае в акции приняли участие более 116 тысяч человек.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
7 из 19

В Мурманске колонна "Бессмертного полка" прошла из центра города до мемориального комплекса "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны".

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
8 из 19

В Грозном шествие "Бессмертного полка" возглавил глава Чечни Рамзан Кадыров.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 19

Почти у всех участников в Москве были повязаны георгиевские ленты, у многих на груди значки с буквой Z — символом спецоперации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 19

Акция "Бессмертный полк" состоялась на территории 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной военной базы в Душанбе.

© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
11 из 19

Шествие “Бессмертного полка” прошло в столице Киргизии впервые за три года , в 2020-2021 годах оно было отменено из-за пандемии коронавируса.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
12 из 19

В этом году шествия памяти участников Великой Отечественной войны прошли во многих населенных пунктах Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев также присоединился к акции с портретом своего деда.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
13 из 19

Шествие "Бессмертного полка" впервые прошло в День Победы в освобожденном российскими войсками Мелитополе, после этого участники возложили цветы к вновь зажженному Вечному огню у мемориала павшим воинам.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
14 из 19

В Берлине акция началась у Бранденбургских ворот. Колонна проследовала к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя "Спасибо деду за победу", "Фашизм не пройдет", "За победу".

© AFP 2022 / John MacDougall
15 из 19

В Алма-Ате в этом году шествие "Бессмертного полка" прошло под названием "Поклонимся героям".

© Sputnik
Перейти в фотобанк
16 из 19

Участники шествия "Бессмертный полк" в Москве прошли с государственными флагами России и знаменами Победы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
17 из 19

Они несли таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участников спецоперации на Украине.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
18 из 19

В шествии "Бессмертного полка" в Москве приняли участие десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
19 из 19

В Волгограде участники "Бессмертного полка" поднялись на Мамаев курган и дошли до монумента "Родина-мать зовет!"

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
 
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