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Эксперт: диалог с США по стратегической стабильности закончится на СНВ-3 - РИА Новости, 26.05.2022
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Эксперт: диалог с США по стратегической стабильности закончится на СНВ-3
Эксперт: диалог с США по стратегической стабильности закончится на СНВ-3 - РИА Новости, 26.05.2022
Эксперт: диалог с США по стратегической стабильности закончится на СНВ-3
Конфликт на Украине и неконструктивная позиция США не дают надежд на подписание Москвой и Вашингтоном нового соглашения по ограничению стратегических... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:17
2022-05-26T03:17
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине и неконструктивная позиция США не дают надежд на подписание Москвой и Вашингтоном нового соглашения по ограничению стратегических вооружений: после завершения срока действия СНВ-3 полувековая история диалога двух держав в сфере безопасности завершится, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Ровно 50 лет назад, 26 мая 1972 года, СССР и США подписали в Москве Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), положивший основу всем последующим советско/российско-американским договорам в данной сфере: ОСВ-2 (1979), СНВ-1 (1991), СНВ-2 (1993) и единственный действующий сегодня между Москвой и Вашингтоном договор СНВ-3 (2010, истекает в 2026 году).ОСВ-1 ограничивал количество баллистических ракет и пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились в тот момент. При этом документ не ограничивал число тяжёлых бомбардировщиков и ядерных зарядов, а лишь фиксировал их текущее количество.Кроме того, договор обязывал СССР и США ограничить число участков, защищенных системами противоракетной обороны, до одного. Советский Союз развернул такую систему вокруг Москвы, а США — вокруг 12 пусковых установок на базе Гранд-Форкс.Предпосылки к подписаниюБужинский напомнил, что первой серьезной предпосылкой к началу стратегического диалога стал Карибский кризис 1961 года: после его разрешения Москва и Вашингтон начали думать о мерах по деэскалации напряженности.Необходимость подписания взаимоограничивающих соглашений стала окончательно ясна к концу 1960-х, когда и СССР, и США имели в своём распоряжении по 30 тысяч ядерных боезарядов."Это было дорого и не нужно – нет никакой необходимости уничтожать земной шар 10 раз подряд. Тогда стороны поняли, что нужно договариваться и что-то с этим делать, ведь неконтролируемый рост боезарядов, сопровождавшийся заявлениями как американского, так и советского руководства о том, что они могут производить ракеты как сосиски, мог иметь трагические последствия для всего мира", - заявил Бужинский РИА Новости."СНВ-4" не бытьГоворя о перспективах подписания нового российско-американского договора по стратегическим вооружениям, генерал выразил пессимистическую позицию: по его мнению, нереалистичные требования как республиканцев, так и демократов не позволят добиться компромисса по данному вопросу.Собеседник агентства подчеркнул, что предъявляемое обеими американскими партиями требование включить в условный "СНВ-4" положение о тактическом ядерном оружии принципиально недопустимо, так как оно является для России "важнейшим средством регионального сдерживания"."Если бы не конфликт на Украине, то чисто теоретически за эти три года Москва и Вашингтон могли бы что-то придумать и положить на бумагу, однако сейчас российско-американские отношения фактически заморожены, и когда наметится тенденция на восстановление, совершенно непонятно. Я лично настроен пессимистично по этому вопросу", - признался Бужинский.Конец полувекового диалогаПо мнению эксперта, после окончания срока действия СНВ-3 в 2026 году, который продолжает соблюдаться, несмотря на беспрецедентную международную напряженность, мир столкнется с ситуацией, когда между двумя недружественными ядерными державами не останется никаких предохранителей в виде совместных документов по стратегической стабильности.При этом собеседник агентства отметил, что негативный эффект от упразднения СНВ-3 будет более ощутим для США, чем для России."Конечно, экономическая мощь США больше, чем у РФ, и при желании они смогут наклепать много боезарядов, но в этом нет особого смысла, так как жизнь на Земле может быть окончена после первого обмена ядерными ударами. К тому же американские военные настолько привыкли держать нас под контролем в рамках этого договора, что ликвидация СНВ-3 будет для них крайне неприятной", - отметил он.СНВ-3Документ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге бывшими тогда президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил аналогичный документ от 1991 года, а также, после вступления в силу, заменил и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 2002 года.Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20220515/shvetsiya-1788685263.html
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россия, сша, в мире
03:17 26.05.2022
 
Эксперт: диалог с США по стратегической стабильности закончится на СНВ-3

Эксперт Бужинский: диалог с США по стратегической стабильности закончится на СНВ-3

© Фото : ВМС СШАЗапуск баллистической ракеты с подводной лодки
Запуск баллистической ракеты с подводной лодки - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : ВМС США
Запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине и неконструктивная позиция США не дают надежд на подписание Москвой и Вашингтоном нового соглашения по ограничению стратегических вооружений: после завершения срока действия СНВ-3 полувековая история диалога двух держав в сфере безопасности завершится, считает бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Ровно 50 лет назад, 26 мая 1972 года, СССР и США подписали в Москве Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), положивший основу всем последующим советско/российско-американским договорам в данной сфере: ОСВ-2 (1979), СНВ-1 (1991), СНВ-2 (1993) и единственный действующий сегодня между Москвой и Вашингтоном договор СНВ-3 (2010, истекает в 2026 году).
ОСВ-1 ограничивал количество баллистических ракет и пусковых установок обеих сторон на том уровне, на котором они находились в тот момент. При этом документ не ограничивал число тяжёлых бомбардировщиков и ядерных зарядов, а лишь фиксировал их текущее количество.
Кроме того, договор обязывал СССР и США ограничить число участков, защищенных системами противоракетной обороны, до одного. Советский Союз развернул такую систему вокруг Москвы, а США — вокруг 12 пусковых установок на базе Гранд-Форкс.
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Предпосылки к подписанию

Бужинский напомнил, что первой серьезной предпосылкой к началу стратегического диалога стал Карибский кризис 1961 года: после его разрешения Москва и Вашингтон начали думать о мерах по деэскалации напряженности.
Необходимость подписания взаимоограничивающих соглашений стала окончательно ясна к концу 1960-х, когда и СССР, и США имели в своём распоряжении по 30 тысяч ядерных боезарядов.
"Это было дорого и не нужно – нет никакой необходимости уничтожать земной шар 10 раз подряд. Тогда стороны поняли, что нужно договариваться и что-то с этим делать, ведь неконтролируемый рост боезарядов, сопровождавшийся заявлениями как американского, так и советского руководства о том, что они могут производить ракеты как сосиски, мог иметь трагические последствия для всего мира", - заявил Бужинский РИА Новости.
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"СНВ-4" не быть

Говоря о перспективах подписания нового российско-американского договора по стратегическим вооружениям, генерал выразил пессимистическую позицию: по его мнению, нереалистичные требования как республиканцев, так и демократов не позволят добиться компромисса по данному вопросу.
"Республиканцы, известные своей "экстремистской" позицией, озвучиваемой Трампом (привлечь к соглашению Китай, а также сделать предметом этого соглашения тактическое ядерное оружие) на это не пойдут. Байдену же во власти осталось меньше трёх лет – самым идеальным сценарием, на мой взгляд, стало бы бессрочное продление действующего СНВ-3, но, к сожалению, это невозможно", - отметил эксперт.
Собеседник агентства подчеркнул, что предъявляемое обеими американскими партиями требование включить в условный "СНВ-4" положение о тактическом ядерном оружии принципиально недопустимо, так как оно является для России "важнейшим средством регионального сдерживания".
"Если бы не конфликт на Украине, то чисто теоретически за эти три года Москва и Вашингтон могли бы что-то придумать и положить на бумагу, однако сейчас российско-американские отношения фактически заморожены, и когда наметится тенденция на восстановление, совершенно непонятно. Я лично настроен пессимистично по этому вопросу", - признался Бужинский.
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Конец полувекового диалога

По мнению эксперта, после окончания срока действия СНВ-3 в 2026 году, который продолжает соблюдаться, несмотря на беспрецедентную международную напряженность, мир столкнется с ситуацией, когда между двумя недружественными ядерными державами не останется никаких предохранителей в виде совместных документов по стратегической стабильности.
"Таким образом, мы вплотную подходим к ситуации, когда стратегическая стабильность не будет обеспечена никакими документами и окончательно уйдет в прошлое. Хорошего в этом, конечно, мало. Приходится констатировать, что вся выстраиваемая на протяжении полувека СССР/Россией и США система контроля над вооружениями ликвидирована", - сказал Бужинский.
При этом собеседник агентства отметил, что негативный эффект от упразднения СНВ-3 будет более ощутим для США, чем для России.
"Конечно, экономическая мощь США больше, чем у РФ, и при желании они смогут наклепать много боезарядов, но в этом нет особого смысла, так как жизнь на Земле может быть окончена после первого обмена ядерными ударами. К тому же американские военные настолько привыкли держать нас под контролем в рамках этого договора, что ликвидация СНВ-3 будет для них крайне неприятной", - отметил он.
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СНВ-3

Документ был подписан 8 апреля 2010 года в Праге бывшими тогда президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил аналогичный документ от 1991 года, а также, после вступления в силу, заменил и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 2002 года.
Документ предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
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