https://ria.ru/20220526/blagoveschensk-1790757879.html

В Благовещенске "заминировали" девять школ

В Благовещенске "заминировали" девять школ - РИА Новости, 26.05.2022

В Благовещенске "заминировали" девять школ

Сообщения о "минировании" получили в четверг девять школ и шесть детсадов Благовещенска, часть сообщений проверены, они оказались ложными, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T04:44

2022-05-26T04:44

2022-05-26T04:44

происшествия

благовещенск

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Сообщения о "минировании" получили в четверг девять школ и шесть детсадов Благовещенска, часть сообщений проверены, они оказались ложными, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.Как уточнили в администрации Благовещенска, три школы, где проводятся ЕГЭ, были проверены в первую очередь. По данным пресс-службы, на 10:00 (04:00 мск) спецслужбы проверили семь школ и два детских сада, информация о минировании не подтвердилась.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.

https://ria.ru/20220526/birobidzhan-1790756281.html

благовещенск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, благовещенск, россия