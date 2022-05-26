В Благовещенске "заминировали" девять школ
В Благовещенске "заминировали" девять школ и шесть детсадов
Полицейский автомобиль . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Сообщения о "минировании" получили в четверг девять школ и шесть детсадов Благовещенска, часть сообщений проверены, они оказались ложными, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Сегодня с раннего утра начали поступать сообщения о возможном минировании ряда образовательных организаций. В частности, 9 школ и 6 детских садов. Ответственные службы оперативно выехали для проверки всех организаций. Часть из них проверили ещё до начала образовательного процесса. Поэтому удалось избежать срыва единого госэкзамена", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Как уточнили в администрации Благовещенска, три школы, где проводятся ЕГЭ, были проверены в первую очередь. По данным пресс-службы, на 10:00 (04:00 мск) спецслужбы проверили семь школ и два детских сада, информация о минировании не подтвердилась.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. Максимальное наказание по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) - лишение свободы на пять лет.