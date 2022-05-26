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Лучшие бизнес-идеи белгородских предпринимателей получат господдержку - РИА Новости, 26.05.2022
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Белгородская область
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Лучшие бизнес-идеи белгородских предпринимателей получат господдержку
Лучшие бизнес-идеи белгородских предпринимателей получат господдержку - РИА Новости, 26.05.2022
Лучшие бизнес-идеи белгородских предпринимателей получат господдержку
Участники инициированного губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым проекта "Новые возможности", цель которого – помочь начинающим... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:12
2022-05-26T14:12
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
экономика
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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Участники инициированного губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым проекта "Новые возможности", цель которого – помочь начинающим предпринимателям, получат господдержку для своего бизнеса, сообщило министерство экономического развития региона.Проект "Новые возможности" был запущен в январе этого года. "За четыре недели две тысячи человек прошли обучение. Мы проводим конкурс, и из двух тысяч 25 человек выйдут в финал, а один будет определён победителем. Он получит грант и сможет начать реализацию своего дела. Надеюсь, что у него все получится", – приводятся в сообщении слова губернатора Гладкова.Размер гранта за лучшую идею составит один миллион рублей. Однако выбор победителя – не главная цель проекта. В первую очередь он призван поддержать лучшие бизнес-идеи белгородцев, а также способствовать развитию молодёжного предпринимательства. По данным регионального правительства, в сегменте малого и среднего предпринимательства работают более 240 тысяч человек. Доля внутреннего регионального продукта, которая формируется в этой отрасли, составляет порядка 27%.В каждом муниципалитете на протяжении четырех месяцев проходили бизнес-конференции, которые посетили более семи тысяч человек. Для участников организовывали профильное обучение, им также помогали с регистрацией бизнеса.По данным властей, начинающим предпринимателям, зарегистрировавшим свой бизнес в рамках губернаторского проекта, сегодня доступно несколько видов государственной поддержки, в том числе льготные микрозаймы, которые предоставляются Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства на развитие деятельности (для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено до пяти миллионов рублей). Они также могут рассчитывать на поддержку Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию (для малого и среднего бизнеса размер поручительства составляет до 70% от суммы обязательств).Предпринимателям окажут помощь в рекламе продукции или услуг, для малого и среднего предпринимательства доступна также услуга по организации сертификации продукции в размере до 700 тысяч рублей, а также субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением товаров через торговые интернет-площадки, - до 300 тысяч рублей.Победитель конкурса проекта "Новые возможности" будет объявлен уже в субботу. Помимо сертификата в миллион рублей он также получит диплом и кубок от губернатора.Всего в 2022 году на развитие малого и среднего предпринимательства в рамках программы поддержки и национального проекта в Белгородской области будет направлено 1,1 миллиарда рублей, большая часть – средства областного бюджета. Новая программа, разработанная министерством экономического развития Белгородской области по поручению главы региона Вячеслава Гладкова, ориентирована на создание, "выращивание" и сопровождение субъектов бизнеса на всех этапах жизненного цикла – от старта и до выхода продукции на экспорт. Ежегодно будет создано и "выращено" порядка 800 субъектов предпринимательства.
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белгородская область, вячеслав гладков, экономика
14:12 26.05.2022
 

Лучшие бизнес-идеи белгородских предпринимателей получат господдержку

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. Участники инициированного губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым проекта "Новые возможности", цель которого – помочь начинающим предпринимателям, получат господдержку для своего бизнеса, сообщило министерство экономического развития региона.
Проект "Новые возможности" был запущен в январе этого года. "За четыре недели две тысячи человек прошли обучение. Мы проводим конкурс, и из двух тысяч 25 человек выйдут в финал, а один будет определён победителем. Он получит грант и сможет начать реализацию своего дела. Надеюсь, что у него все получится", – приводятся в сообщении слова губернатора Гладкова.
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Размер гранта за лучшую идею составит один миллион рублей. Однако выбор победителя – не главная цель проекта. В первую очередь он призван поддержать лучшие бизнес-идеи белгородцев, а также способствовать развитию молодёжного предпринимательства. По данным регионального правительства, в сегменте малого и среднего предпринимательства работают более 240 тысяч человек. Доля внутреннего регионального продукта, которая формируется в этой отрасли, составляет порядка 27%.
"Это очень большой сегмент экономики, который требует отдельного внимания. Ключевой целью проекта было не выбор лучшего, а предоставление возможностей выйти на этот непростой путь, оказав всю необходимую поддержку для тех, кто в этом проекте принял участие", – рассказал заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский.
В каждом муниципалитете на протяжении четырех месяцев проходили бизнес-конференции, которые посетили более семи тысяч человек. Для участников организовывали профильное обучение, им также помогали с регистрацией бизнеса.
По данным властей, начинающим предпринимателям, зарегистрировавшим свой бизнес в рамках губернаторского проекта, сегодня доступно несколько видов государственной поддержки, в том числе льготные микрозаймы, которые предоставляются Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства на развитие деятельности (для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено до пяти миллионов рублей). Они также могут рассчитывать на поддержку Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию (для малого и среднего бизнеса размер поручительства составляет до 70% от суммы обязательств).
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Предпринимателям окажут помощь в рекламе продукции или услуг, для малого и среднего предпринимательства доступна также услуга по организации сертификации продукции в размере до 700 тысяч рублей, а также субсидии на возмещение части затрат, связанных с продвижением товаров через торговые интернет-площадки, - до 300 тысяч рублей.
Победитель конкурса проекта "Новые возможности" будет объявлен уже в субботу. Помимо сертификата в миллион рублей он также получит диплом и кубок от губернатора.
"У нас в Белгородской области 60 тысяч предпринимателей. Мы каждый день пользуемся результатом огромного труда, который они вкладывают для того, чтобы мы утром могли выпить чашку ароматного кофе или зайти в булочную купить свежий хлеб. Мы не всегда отдаём себе отчёт, какое количество, какой объём энергии человек потратил для того, чтобы донести до нас свои идеи", – поздравил с профессиональным праздником предпринимателей Белгородской области глава региона.
Всего в 2022 году на развитие малого и среднего предпринимательства в рамках программы поддержки и национального проекта в Белгородской области будет направлено 1,1 миллиарда рублей, большая часть – средства областного бюджета. Новая программа, разработанная министерством экономического развития Белгородской области по поручению главы региона Вячеслава Гладкова, ориентирована на создание, "выращивание" и сопровождение субъектов бизнеса на всех этапах жизненного цикла – от старта и до выхода продукции на экспорт. Ежегодно будет создано и "выращено" порядка 800 субъектов предпринимательства.
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