https://ria.ru/20220526/biznes-1790855872.html

Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло шести миллионов

Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло шести миллионов - РИА Новости, 26.05.2022

Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло шести миллионов

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в апреле превысило допандемийные значения, составив более 6 миллионов, сообщил... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T14:37

2022-05-26T14:37

2022-05-26T15:02

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в апреле превысило допандемийные значения, составив более 6 миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП.Во время совещания он заявил, что малый и средний бизнес первым принимает на себя удар и гибко реагирует на изменение ситуации."Но именно здесь рождается много нестандартных идей и новаторских решений. Правительство вырабатывает их совместно с предпринимательским сообществом и общественными организациями. Прежде всего это перестройка производственных и логистических цепочек, поиск новых поставщиков сырья, продукции, выход на рынки сбыта стран, которые готовы сотрудничать и развивать равноправные партнерские отношения с нашей страной", - сказал Мишустин.По его словам, такая работа дала результат. "Наши общие усилия уже дают определенные результаты. Главный из них, что даже в такой непростой ситуации, которая сложилась сегодня, малый и средний бизнес продолжает развиваться. В апреле этого года количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило допандемийное значение и составило более 6 миллионов", - подчеркнул премьер-министр РФ.

https://ria.ru/20220412/putin-1783136763.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин