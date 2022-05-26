https://ria.ru/20220526/biznes-1790855872.html
Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло шести миллионов
Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло шести миллионов - РИА Новости, 26.05.2022
Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло шести миллионов
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в апреле превысило допандемийные значения, составив более 6 миллионов, сообщил... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T14:37
2022-05-26T14:37
2022-05-26T15:02
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в апреле превысило допандемийные значения, составив более 6 миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП.Во время совещания он заявил, что малый и средний бизнес первым принимает на себя удар и гибко реагирует на изменение ситуации."Но именно здесь рождается много нестандартных идей и новаторских решений. Правительство вырабатывает их совместно с предпринимательским сообществом и общественными организациями. Прежде всего это перестройка производственных и логистических цепочек, поиск новых поставщиков сырья, продукции, выход на рынки сбыта стран, которые готовы сотрудничать и развивать равноправные партнерские отношения с нашей страной", - сказал Мишустин.По его словам, такая работа дала результат. "Наши общие усилия уже дают определенные результаты. Главный из них, что даже в такой непростой ситуации, которая сложилась сегодня, малый и средний бизнес продолжает развиваться. В апреле этого года количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило допандемийное значение и составило более 6 миллионов", - подчеркнул премьер-министр РФ.
https://ria.ru/20220412/putin-1783136763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, михаил мишустин
14:37 26.05.2022 (обновлено: 15:02 26.05.2022)
Число субъектов малого и среднего бизнеса в России достигло шести миллионов
Мишустин: число субъектов малого и среднего бизнеса превысило допандемийные значения
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России в апреле превысило допандемийные значения, составив более 6 миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП.
Во время совещания он заявил, что малый и средний бизнес первым принимает на себя удар и гибко реагирует на изменение ситуации.
"Но именно здесь рождается много нестандартных идей и новаторских решений. Правительство вырабатывает их совместно с предпринимательским сообществом и общественными организациями. Прежде всего это перестройка производственных и логистических цепочек, поиск новых поставщиков сырья, продукции, выход на рынки сбыта стран, которые готовы сотрудничать и развивать равноправные партнерские отношения с нашей страной", - сказал Мишустин.
По его словам, такая работа дала результат. "Наши общие усилия уже дают определенные результаты. Главный из них, что даже в такой непростой ситуации, которая сложилась сегодня, малый и средний бизнес продолжает развиваться. В апреле этого года количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило допандемийное значение и составило более 6 миллионов", - подчеркнул премьер-министр РФ
.