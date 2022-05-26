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Бензин в Чехии за неделю подорожал на 20 процентов - РИА Новости, 26.05.2022
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Бензин в Чехии за неделю подорожал на 20 процентов
Бензин в Чехии за неделю подорожал на 20 процентов - РИА Новости, 26.05.2022
Бензин в Чехии за неделю подорожал на 20 процентов
Бензин в Чехии подорожал за неделю на 20%, а дизтопливо подешевело на 30% на фоне окончания отопительного сезона, сообщила в четверг компания CCS, которая с... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:13
2022-05-26T15:13
экономика
цены на нефть
чехия
бензин
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Бензин в Чехии подорожал за неделю на 20%, а дизтопливо подешевело на 30% на фоне окончания отопительного сезона, сообщила в четверг компания CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автозаправках."После того, как в течение последней недели на 20% возросли цены на бензин и на 30% снизились цены на дизтопливо, в чем сказалось и окончание отопительного сезона, стоит ожидать развитие этого процесса и в последующие дни. Однако с 1 июня вступает в силу решение кабмина о снижении потребительского налога на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) на один литр (бензина и дизтоплива - ред.), что должно себя проявить и в конечных ценах на автотопливо", - поделился мнением с журналистами аналитик компании Finlord Борис Томчяк.Однако растущие цены на нефть в мире в значительной мере могут приглушить эффект от снижения потребительского налога, отметил при этом Томчяк. Также, по его мнению, окажет влияние на формирование цен на автотопливо и начинающийся туристический сезон, во время которого обычно значительно растет спрос на бензин и дизтопливо и, соответственно, растут цены на них.В настоящее время один литр бензина в Чехии продается в среднем за 46,21 кроны (около 2,011 доллара), а один литр дизтоплива – за 46,19 (около 2,01 доллара). По сравнению с тем же периодом 2021 года цена одного литра бензина возросла в среднем на 14 крон (около 0,6 доллара), а дизтоплива – на 16 крон (около 0,69 доллара).
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экономика, цены на нефть, чехия, бензин
15:13 26.05.2022
 
Бензин в Чехии за неделю подорожал на 20 процентов

CCS: бензин в Чехии за неделю подорожал на 20 процентов, до 46,21 кроны за один литр

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 26 мая – РИА Новости. Бензин в Чехии подорожал за неделю на 20%, а дизтопливо подешевело на 30% на фоне окончания отопительного сезона, сообщила в четверг компания CCS, которая с 2002 года регистрирует цены на автозаправках.
"После того, как в течение последней недели на 20% возросли цены на бензин и на 30% снизились цены на дизтопливо, в чем сказалось и окончание отопительного сезона, стоит ожидать развитие этого процесса и в последующие дни. Однако с 1 июня вступает в силу решение кабмина о снижении потребительского налога на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) на один литр (бензина и дизтоплива - ред.), что должно себя проявить и в конечных ценах на автотопливо", - поделился мнением с журналистами аналитик компании Finlord Борис Томчяк.
Однако растущие цены на нефть в мире в значительной мере могут приглушить эффект от снижения потребительского налога, отметил при этом Томчяк. Также, по его мнению, окажет влияние на формирование цен на автотопливо и начинающийся туристический сезон, во время которого обычно значительно растет спрос на бензин и дизтопливо и, соответственно, растут цены на них.
В настоящее время один литр бензина в Чехии продается в среднем за 46,21 кроны (около 2,011 доллара), а один литр дизтоплива – за 46,19 (около 2,01 доллара). По сравнению с тем же периодом 2021 года цена одного литра бензина возросла в среднем на 14 крон (около 0,6 доллара), а дизтоплива – на 16 крон (около 0,69 доллара).
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