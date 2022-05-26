https://ria.ru/20220526/barzha-1790899911.html
В Череповце спустили на воду первую баржу класса "река-море"
В Череповце спустили на воду первую баржу класса "река-море" - РИА Новости, 26.05.2022
В Череповце спустили на воду первую баржу класса "река-море"
В Череповце на новом судостроительном заводе спустили на воду первую баржу класса "река-море" предназначенную для перевозки грузов на внутренних водных путях,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:00
2022-05-26T17:00
2022-05-26T17:00
вологодская область
олег кувшинников
поволжье
череповец
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ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. В Череповце на новом судостроительном заводе спустили на воду первую баржу класса "река-море" предназначенную для перевозки грузов на внутренних водных путях, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Строительство завода началось в сентябре 2019 году, суда для перевозки сыпучих грузов на внутренних водных маршрутах в России ранее не производились."Это возрождение судостроения в Вологодской области. Кроме того, это очень своевременно и актуально. Мы спускаем первую баржу в момент, когда меняются логистические цепочки, закрываются порты отгрузки на Балтике и юге, вместо этого растет нагрузка на внутренние водные пути, чтобы возить сыпучие грузы в центральную часть страны, южные регионы, Поволжье и обратно на север", – приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова на церемонии спуска судна на воду.Баржа на 100 процентов построена из отечественных материалов и комплектующих, ее грузоподъемность 600 тонн, осадка всего 2,5 метра, что позволяет легко проходить весь Волго-Балтийский водный путь, сообщает пресс-служба.Сейчас на стапелях завода строят еще пять барж, их спуск планируется в июле этого года. А всего за четыре года планируется построить 72 баржи и 12 буксиров.
https://ria.ru/20220518/kompleks-1789270612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, поволжье, череповец
ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. В Череповце на новом судостроительном заводе спустили на воду первую баржу класса "река-море" предназначенную для перевозки грузов на внутренних водных путях, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Строительство завода началось в сентябре 2019 году, суда для перевозки сыпучих грузов на внутренних водных маршрутах в России ранее не производились.
"Это возрождение судостроения в Вологодской области. Кроме того, это очень своевременно и актуально. Мы спускаем первую баржу в момент, когда меняются логистические цепочки, закрываются порты отгрузки на Балтике и юге, вместо этого растет нагрузка на внутренние водные пути, чтобы возить сыпучие грузы в центральную часть страны, южные регионы, Поволжье и обратно на север", – приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова на церемонии спуска судна на воду.
Баржа на 100 процентов построена из отечественных материалов и комплектующих, ее грузоподъемность 600 тонн, осадка всего 2,5 метра, что позволяет легко проходить весь Волго-Балтийский водный путь, сообщает пресс-служба.
"Таких судов не было ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации. Она уникального размера – в два раза уже старых советских барж. К тому же она загружается практически со всех необорудованных причалов, ей не требуются порты", – сказал исполнительный директор судостроительного завода Иван Шмойлов.
Сейчас на стапелях завода строят еще пять барж, их спуск планируется в июле этого года. А всего за четыре года планируется построить 72 баржи и 12 буксиров.