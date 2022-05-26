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СБУ завела дело против главы Запорожской области - РИА Новости, 26.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/balitskiy-1790782635.html
СБУ завела дело против главы Запорожской области
СБУ завела дело против главы Запорожской области - РИА Новости, 26.05.2022
СБУ завела дело против главы Запорожской области
Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье коллаборационизм против главы Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгения... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:35
2022-05-26T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
владимир путин
донбасс
россия
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье коллаборационизм против главы Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгения Балицкого за сотрудничество с РФ, сообщила пресс-служба ведомства."По материалам СБУ подозрение получил… Евгений Балицкий. Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока", воспринял вторжение РФ, как шанс реализовать собственные амбиции", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, он возглавил Запорожскую областную военно-гражданскую администрацию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "колаборационизм". Ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220525/turchinov-1790616112.html
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в мире, евгений балицкий, владимир путин, донбасс, россия, украина, служба безопасности украины
10:35 26.05.2022
 
СБУ завела дело против главы Запорожской области

СБУ завела дело против главы Запорожской области Балицкого за сотрудничество с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье коллаборационизм против главы Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгения Балицкого за сотрудничество с РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
"По материалам СБУ подозрение получил… Евгений Балицкий. Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока", воспринял вторжение РФ, как шанс реализовать собственные амбиции", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Александр Турчинов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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По информации ведомства, он возглавил Запорожскую областную военно-гражданскую администрацию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "колаборационизм". Ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Жительница Херсона рассказала о том, как была завербована сотрудником СБУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений БалицкийВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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