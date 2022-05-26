https://ria.ru/20220526/balitskiy-1790782635.html

СБУ завела дело против главы Запорожской области

СБУ завела дело против главы Запорожской области - РИА Новости, 26.05.2022

СБУ завела дело против главы Запорожской области

Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье коллаборационизм против главы Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгения... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:35

2022-05-26T10:35

2022-05-26T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

владимир путин

донбасс

россия

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины завела уголовное дело по статье коллаборационизм против главы Запорожской областной военно-гражданской администрации Евгения Балицкого за сотрудничество с РФ, сообщила пресс-служба ведомства."По материалам СБУ подозрение получил… Евгений Балицкий. Этот бывший нардеп-регионал, который в 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока", воспринял вторжение РФ, как шанс реализовать собственные амбиции", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, он возглавил Запорожскую областную военно-гражданскую администрацию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "колаборационизм". Ее санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/turchinov-1790616112.html

https://ria.ru/20220521/sbu-1789893490.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, евгений балицкий, владимир путин, донбасс, россия, украина, служба безопасности украины