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Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя - РИА Новости, 26.05.2022
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Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя
Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя - РИА Новости, 26.05.2022
Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя
Пекин выступает против превращения Северо-Восточной Азии в место для конфронтации, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:41
2022-05-26T17:41
в мире
китай
кндр (северная корея)
чжан цзюнь
азия
оон
сша
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ООН, 26 мая - РИА Новости. Пекин выступает против превращения Северо-Восточной Азии в место для конфронтации, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Мы полностью против попыток сделать Северо-Восточную Азию полем боя или создать там конфронтацию или напряженность", - сказал Чжан Цзюнь.По его словам, Китай не считает, что дополнительные санкции против КНДР могут помочь в данной ситуации. Ужесточение санкций против КНДР предлагает проект резолюции США, голосование по которому ожидается в четверг."Они (санкции - ред.) могут только ухудшить ситуацию. Мы знаем, что люди обеспокоены ситуацией, но может быть и хуже, если мы не подойдем к ситуации надлежащим образом.&nbsp; И мы хотим этого избежать... Мы не хотим, чтобы кто-то использовал ситуацию с КНДР или с Корейским полуостровом как карту в своей стратегической или геополитической повестке", - указал он.Голосование по проекту резолюции США в Совете безопасности ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.
https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790907990.html
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китай
кндр (северная корея)
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в мире, китай, кндр (северная корея), чжан цзюнь, азия, оон, сша
17:41 26.05.2022
 
Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя

Постпред КНР в ООН выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 мая - РИА Новости. Пекин выступает против превращения Северо-Восточной Азии в место для конфронтации, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Мы полностью против попыток сделать Северо-Восточную Азию полем боя или создать там конфронтацию или напряженность", - сказал Чжан Цзюнь.
На улицах Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 17:10
Китай считал бы полезным снятие части санкций с КНДР, заявил постпред КНР
По его словам, Китай не считает, что дополнительные санкции против КНДР могут помочь в данной ситуации. Ужесточение санкций против КНДР предлагает проект резолюции США, голосование по которому ожидается в четверг.
"Они (санкции - ред.) могут только ухудшить ситуацию. Мы знаем, что люди обеспокоены ситуацией, но может быть и хуже, если мы не подойдем к ситуации надлежащим образом.  И мы хотим этого избежать... Мы не хотим, чтобы кто-то использовал ситуацию с КНДР или с Корейским полуостровом как карту в своей стратегической или геополитической повестке", - указал он.
Голосование по проекту резолюции США в Совете безопасности ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 04:20
Постпредство Китая при ООН прокомментировало проект резолюции США по КНДР
 
В миреКитайКНДР (Северная Корея)Чжан ЦзюньАзияООНСША
 
 
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