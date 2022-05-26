https://ria.ru/20220526/aziya-1790919840.html
Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя
Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя - РИА Новости, 26.05.2022
Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя
Пекин выступает против превращения Северо-Восточной Азии в место для конфронтации, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:41
2022-05-26T17:41
2022-05-26T17:41
в мире
китай
кндр (северная корея)
чжан цзюнь
азия
оон
сша
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ООН, 26 мая - РИА Новости. Пекин выступает против превращения Северо-Восточной Азии в место для конфронтации, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь."Мы полностью против попыток сделать Северо-Восточную Азию полем боя или создать там конфронтацию или напряженность", - сказал Чжан Цзюнь.По его словам, Китай не считает, что дополнительные санкции против КНДР могут помочь в данной ситуации. Ужесточение санкций против КНДР предлагает проект резолюции США, голосование по которому ожидается в четверг."Они (санкции - ред.) могут только ухудшить ситуацию. Мы знаем, что люди обеспокоены ситуацией, но может быть и хуже, если мы не подойдем к ситуации надлежащим образом. И мы хотим этого избежать... Мы не хотим, чтобы кто-то использовал ситуацию с КНДР или с Корейским полуостровом как карту в своей стратегической или геополитической повестке", - указал он.Голосование по проекту резолюции США в Совете безопасности ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.
https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790907990.html
https://ria.ru/20220526/rezolyutsiya-1790757244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, кндр (северная корея), чжан цзюнь, азия, оон, сша
Постпред КНР выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя
Постпред КНР в ООН выступил против превращения Северо-Восточной Азии в поле боя
ООН, 26 мая - РИА Новости. Пекин выступает против превращения Северо-Восточной Азии в место для конфронтации, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Мы полностью против попыток сделать Северо-Восточную Азию полем боя или создать там конфронтацию или напряженность", - сказал Чжан Цзюнь
.
По его словам, Китай не считает, что дополнительные санкции против КНДР могут помочь в данной ситуации. Ужесточение санкций против КНДР предлагает проект резолюции США, голосование по которому ожидается в четверг.
"Они (санкции - ред.) могут только ухудшить ситуацию. Мы знаем, что люди обеспокоены ситуацией, но может быть и хуже, если мы не подойдем к ситуации надлежащим образом. И мы хотим этого избежать... Мы не хотим, чтобы кто-то использовал ситуацию с КНДР или с Корейским полуостровом как карту в своей стратегической или геополитической повестке", - указал он.
Голосование по проекту резолюции США в Совете безопасности ООН намечено на четверг, сообщил ранее РИА Новости источник в Совбезе. Проект в наказание за очередные пуски ракет КНДР предлагает сократить допустимые объемы поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Кроме того, в тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, содержится имя человека, а также ряд структур, активы которых предлагается заморозить.