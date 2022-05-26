https://ria.ru/20220526/aktivy-1790843038.html

Путин высказался по поводу воровства чужих активов

Путин высказался по поводу воровства чужих активов - РИА Новости, 26.05.2022

Путин высказался по поводу воровства чужих активов

Воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:54

2022-05-26T13:54

2022-05-26T14:20

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин."Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20220506/aktivy-1787112977.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия