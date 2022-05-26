https://ria.ru/20220526/aktivy-1790843038.html
Путин высказался по поводу воровства чужих активов
Путин высказался по поводу воровства чужих активов - РИА Новости, 26.05.2022
Путин высказался по поводу воровства чужих активов
Воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:54
2022-05-26T13:54
2022-05-26T14:20
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин."Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир путин, россия
13:54 26.05.2022 (обновлено: 14:20 26.05.2022)
Путин высказался по поводу воровства чужих активов
Президент Путин заявил, что воровство чужих активов никогда никого не доводило до добра
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается, заявил президент России Владимир Путин.
"Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит, а если выражаться простыми словами — это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.