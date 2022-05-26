Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аэрофлот одержал победу в ключевой номинации национальной авиационной премии "Крылья России" имени Евгения Чибирёва — "Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Национальная авиационная премия "Крылья России" учреждена в 1997 году.
Победителя в этой номинации определяют сами пассажиры с помощью онлайн-голосования. В этом году оно проходило на сайте премии с 10 января по 30 апреля 2022 года.
Пресс-служба напоминает, что Аэрофлот уже второй год подряд становится абсолютным лидером симпатий россиян, путешествующих воздушным транспортом.
Кроме того, авиакомпания получила специальный диплом "За вклад в развитие воздушного транспорта" — за неизменную роль флагмана российского рынка авиаперевозок. В этой номинации отмечены авиакомпании, которые внесли индивидуальный и долгосрочный вклад в развитие различных сфер деятельности гражданской авиации, а также в поддержание связанности и доступности регионов России.