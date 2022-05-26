https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790796034.html

Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России"

Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России" - РИА Новости, 26.05.2022

Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России"

Аэрофлот одержал победу в ключевой номинации национальной авиационной премии "Крылья России" имени Евгения Чибирёва — "Российская авиакомпания года — лидер... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:25

2022-05-26T11:25

2022-05-26T11:25

новости компаний - экономика

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аэрофлот одержал победу в ключевой номинации национальной авиационной премии "Крылья России" имени Евгения Чибирёва — "Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Национальная авиационная премия "Крылья России" учреждена в 1997 году.Победителя в этой номинации определяют сами пассажиры с помощью онлайн-голосования. В этом году оно проходило на сайте премии с 10 января по 30 апреля 2022 года.Пресс-служба напоминает, что Аэрофлот уже второй год подряд становится абсолютным лидером симпатий россиян, путешествующих воздушным транспортом.Кроме того, авиакомпания получила специальный диплом "За вклад в развитие воздушного транспорта" — за неизменную роль флагмана российского рынка авиаперевозок. В этой номинации отмечены авиакомпании, которые внесли индивидуальный и долгосрочный вклад в развитие различных сфер деятельности гражданской авиации, а также в поддержание связанности и доступности регионов России.

https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790781230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия