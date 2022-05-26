Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России" - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790796034.html
Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России"
Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России" - РИА Новости, 26.05.2022
Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России"
Аэрофлот одержал победу в ключевой номинации национальной авиационной премии "Крылья России" имени Евгения Чибирёва — "Российская авиакомпания года — лидер... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:25
2022-05-26T11:25
новости компаний - экономика
аэрофлот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аэрофлот одержал победу в ключевой номинации национальной авиационной премии "Крылья России" имени Евгения Чибирёва — "Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Национальная авиационная премия "Крылья России" учреждена в 1997 году.Победителя в этой номинации определяют сами пассажиры с помощью онлайн-голосования. В этом году оно проходило на сайте премии с 10 января по 30 апреля 2022 года.Пресс-служба напоминает, что Аэрофлот уже второй год подряд становится абсолютным лидером симпатий россиян, путешествующих воздушным транспортом.Кроме того, авиакомпания получила специальный диплом "За вклад в развитие воздушного транспорта" — за неизменную роль флагмана российского рынка авиаперевозок. В этой номинации отмечены авиакомпании, которые внесли индивидуальный и долгосрочный вклад в развитие различных сфер деятельности гражданской авиации, а также в поддержание связанности и доступности регионов России.
https://ria.ru/20220526/aeroflot-1790781230.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_9111f54ac6514e46666b7d601635284f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, аэрофлот, россия
11:25 26.05.2022
 

Аэрофлот удостоен ежегодной нацпремии "Крылья России"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Аэрофлот одержал победу в ключевой номинации национальной авиационной премии "Крылья России" имени Евгения Чибирёва — "Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Национальная авиационная премия "Крылья России" учреждена в 1997 году.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
10:30
Аэрофлот возобновляет рейсы в Барнаул
Победителя в этой номинации определяют сами пассажиры с помощью онлайн-голосования. В этом году оно проходило на сайте премии с 10 января по 30 апреля 2022 года.
Пресс-служба напоминает, что Аэрофлот уже второй год подряд становится абсолютным лидером симпатий россиян, путешествующих воздушным транспортом.
Кроме того, авиакомпания получила специальный диплом "За вклад в развитие воздушного транспорта" — за неизменную роль флагмана российского рынка авиаперевозок. В этой номинации отмечены авиакомпании, которые внесли индивидуальный и долгосрочный вклад в развитие различных сфер деятельности гражданской авиации, а также в поддержание связанности и доступности регионов России.
 
Новости компаний - ЭкономикаАэрофлотРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала