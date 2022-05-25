https://ria.ru/20220525/zhurnalisty-1790519335.html
Дипломат напомнил в Совбезе ООН о гибели российских журналистов на Украине
Дипломат напомнил в Совбезе ООН о гибели российских журналистов на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Дипломат напомнил в Совбезе ООН о гибели российских журналистов на Украине
Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский рассказал западным коллегам в Совете безопасности о гибели российских журналистов в ходе... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T01:25
2022-05-25T01:25
2022-05-25T05:18
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ООН, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский рассказал западным коллегам в Совете безопасности о гибели российских журналистов в ходе конфликта на Украине, после того как никто из них не вспомнил о таких случаях.Во вторник состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН, организованное постпредством Ирландии и посвященное теме защиты журналистов. Ряд западных представителей заявил о гибели семи журналистов в ходе российской специальной военной операции. В частности зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки обвинил Россию в распространении дезинформации и возложил на нее ответственность за гибель журналистов. Представительница США также заявила о гибели семи сотрудников СМИ. При этом она упомянула о сообщениях, в которых говорится о задержании 21 журналиста на территориях Украины, контролируемых Россией.По его словам, Украина перестала быть безопасной для сотрудников СМИ, особенно для тех, кто выступал в оппозиции к украинским властям, задолго до российской спецоперации.Стржижовский напомнил, что с 2014 года на Украине погибли более 20 журналистов."Это происходило в условиях вооруженного конфликта в Донбассе, которого Запад старается не замечать. Среди этих случаев – убийства фотокорреспондента Андрея Стенина, оператора Анатолия Кляна, публициста Олеся Бузины, фотографа Андреа Роккелли, журналиста Павла Шеремета, корреспондента Игоря Корнелюка, звукооператора Антона Волошина и других", - сказал Стржижовский."К сожалению, подвижек в расследованиях упомянутых убийств, а также подавляющего большинства случаев насилия, не говоря уже о нарушениях свободы слова, не наблюдается. Жаль, что и в ходе сегодняшней встречи ни у кого не хватило мужества затронуть этот сюжет", - заключил он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, оон
01:25 25.05.2022 (обновлено: 05:18 25.05.2022)
Дипломат напомнил в Совбезе ООН о гибели российских журналистов на Украине
Дипломат Стржижовский напомнил в Совбезе ООН о гибели российских журналистов на Украине
ООН, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский рассказал западным коллегам в Совете безопасности о гибели российских журналистов в ходе конфликта на Украине, после того как никто из них не вспомнил о таких случаях.
Во вторник состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН
, организованное постпредством Ирландии
и посвященное теме защиты журналистов. Ряд западных представителей заявил о гибели семи журналистов в ходе российской специальной военной операции. В частности зампостпреда Великобритании
при ООН Джеймс Кариуки обвинил Россию
в распространении дезинформации и возложил на нее ответственность за гибель журналистов. Представительница США
также заявила о гибели семи сотрудников СМИ. При этом она упомянула о сообщениях, в которых говорится о задержании 21 журналиста на территориях Украины, контролируемых Россией.
"Сегодня многие говорили о якобы гарантированной безопасности журналистов на Украине. Мы, конечно, понимаем, что на Западе об Украине сегодня можно говорить либо хорошо, либо никак, но должны же быть хоть какие-то разумные пределы этому очковтирательству", - отреагировал Стржижовский.
По его словам, Украина перестала быть безопасной для сотрудников СМИ, особенно для тех, кто выступал в оппозиции к украинским властям, задолго до российской спецоперации.
Стржижовский напомнил, что с 2014 года на Украине погибли более 20 журналистов.
"Это происходило в условиях вооруженного конфликта в Донбассе
, которого Запад старается не замечать. Среди этих случаев – убийства фотокорреспондента Андрея Стенина
, оператора Анатолия Кляна
, публициста Олеся Бузины
, фотографа Андреа Роккелли
, журналиста Павла Шеремета
, корреспондента Игоря Корнелюка
, звукооператора Антона Волошина
и других", - сказал Стржижовский.
"К сожалению, подвижек в расследованиях упомянутых убийств, а также подавляющего большинства случаев насилия, не говоря уже о нарушениях свободы слова, не наблюдается. Жаль, что и в ходе сегодняшней встречи ни у кого не хватило мужества затронуть этот сюжет", - заключил он.