https://ria.ru/20220525/zhurnalisty-1790519335.html

Дипломат напомнил в Совбезе ООН о гибели российских журналистов на Украине

Дипломат напомнил в Совбезе ООН о гибели российских журналистов на Украине - РИА Новости, 25.05.2022

Дипломат напомнил в Совбезе ООН о гибели российских журналистов на Украине

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский рассказал западным коллегам в Совете безопасности о гибели российских журналистов в ходе... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T01:25

2022-05-25T01:25

2022-05-25T05:18

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ООН, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский рассказал западным коллегам в Совете безопасности о гибели российских журналистов в ходе конфликта на Украине, после того как никто из них не вспомнил о таких случаях.Во вторник состоялось неформальное заседание Совета безопасности ООН, организованное постпредством Ирландии и посвященное теме защиты журналистов. Ряд западных представителей заявил о гибели семи журналистов в ходе российской специальной военной операции. В частности зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки обвинил Россию в распространении дезинформации и возложил на нее ответственность за гибель журналистов. Представительница США также заявила о гибели семи сотрудников СМИ. При этом она упомянула о сообщениях, в которых говорится о задержании 21 журналиста на территориях Украины, контролируемых Россией.По его словам, Украина перестала быть безопасной для сотрудников СМИ, особенно для тех, кто выступал в оппозиции к украинским властям, задолго до российской спецоперации.Стржижовский напомнил, что с 2014 года на Украине погибли более 20 журналистов."Это происходило в условиях вооруженного конфликта в Донбассе, которого Запад старается не замечать. Среди этих случаев – убийства фотокорреспондента Андрея Стенина, оператора Анатолия Кляна, публициста Олеся Бузины, фотографа Андреа Роккелли, журналиста Павла Шеремета, корреспондента Игоря Корнелюка, звукооператора Антона Волошина и других", - сказал Стржижовский."К сожалению, подвижек в расследованиях упомянутых убийств, а также подавляющего большинства случаев насилия, не говоря уже о нарушениях свободы слова, не наблюдается. Жаль, что и в ходе сегодняшней встречи ни у кого не хватило мужества затронуть этот сюжет", - заключил он.

https://ria.ru/20220524/kongressmen-1790514530.html

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