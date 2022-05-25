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В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными - РИА Новости, 25.05.2022
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В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными
РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:15
2022-05-25T11:29
в мире
украина
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее Владимир Зеленский заявил, что продолжение переговоров с РФ возможно только при условии вывода российских войск с Украины."В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - сказал Руденко журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/zakharova-1790543535.html
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в мире, украина, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:15 25.05.2022 (обновлено: 11:29 25.05.2022)
 
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными

В МИД назвали заявления Зеленского об условиях возврата к переговорам неконструктивными

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что продолжение переговоров с РФ возможно только при условии вывода российских войск с Украины.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 09:45Сказано в эфире
"Разговаривает сам с собой". Захарова об условиях Зеленского по переговорам
"В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - сказал Руденко журналистам.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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