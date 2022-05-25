https://ria.ru/20220525/zelenskiy-1790549413.html
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными
РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:15
2022-05-25T10:15
2022-05-25T11:29
в мире
украина
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее Владимир Зеленский заявил, что продолжение переговоров с РФ возможно только при условии вывода российских войск с Украины."В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - сказал Руденко журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220525/zakharova-1790543535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:15 25.05.2022 (обновлено: 11:29 25.05.2022)
В МИД назвали заявления Зеленского о переговорах неконструктивными
В МИД назвали заявления Зеленского об условиях возврата к переговорам неконструктивными