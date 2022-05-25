https://ria.ru/20220525/zakladka-1790522242.html

В ОСК подтвердили закладку двух неатомных подводных лодок

В ОСК подтвердили закладку двух неатомных подводных лодок - РИА Новости, 25.05.2022

В ОСК подтвердили закладку двух неатомных подводных лодок

Закладка двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" состоится в этом году на санкт-петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи"... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T03:18

2022-05-25T03:18

2022-05-25T03:19

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Закладка двух больших дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада" состоится в этом году на санкт-петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), сообщил РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.Он уточнил, на предприятии все готово для начала строительства, но точные даты закладки двух новых кораблей определит заказчик – Министерство обороны России. Контракт с военным ведомством на постройку двух субмарин был заключен в июне 2019 года.Ранее сообщалось, что две первые серийные лодки проекта - "Кронштадт" и "Великие Луки" - должны быть переданы ВМФ России в 2022 году. Головная субмарина "Санкт-Петербург" была принята в состав ВМФ России, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте. В сентябре 2021 года она завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе Военно-морского флота России.Всего в этом году ОСК должна сдать 24 судна и корабля, из них 10 – по гособоронзаказу. В частности, до конца года флот должен получить две атомные подводные лодки проекта 955А (шифр "Борей-А") "Генералиссимус Суворов" и проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Красноярск", а также одну неатомную подлодку "Уфа" проекта 636.3.

https://ria.ru/20220513/arktika-1788366314.html

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Максим Горбачев

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