16:05 25.05.2022 (обновлено: 16:08 25.05.2022)
Захарова оценила идею Зеленского о конфискации собственности за убеждения
Захарова: конфискация частной собственности за убеждения — нарушение принципов демократии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что конфискация частной собственности у лиц за их политические убеждения является нарушением принципов демократии и рыночной экономики.
В ходе брифинга в Москве ее попросили прокомментировать инициативу президента Украины о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих специальную военную операцию и схожие меры, принятые рядом стран в отношении РФ. "Конфискация частной собственности у лиц за их политические убеждения является вопиющим нарушением принципов демократии и рыночной экономики", - указала Захарова.
Говоря о блокировке российских счетов за рубежом, она напомнила, что российская сторона считает ее нелегитимной, нарушающей нормы международного права.
В начале мая глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у России фактически украли более 300 миллиардов долларов, большая часть из них получена за поставки газа и нефти. Он рассказал, что это стало возможным, "потому что деньги ПАО "Газпром" был вынужден хранить на своих счетах в западных банках по вашим правилам".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.