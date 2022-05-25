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Украинские войска восьмой раз за сутки обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/yasinovataya-1790545957.html
Украинские войска восьмой раз за сутки обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска восьмой раз за сутки обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 25.05.2022
Украинские войска восьмой раз за сутки обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:58
2022-05-25T09:58
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Это уже восьмой по счету обстрел со стороны украинских войск с 7.00 среды.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
09:58 25.05.2022
 
Украинские войска восьмой раз за сутки обстреляли Ясиноватую в ДНР

ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Это уже восьмой по счету обстрел со стороны украинских войск с 7.00 среды.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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