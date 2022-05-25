https://ria.ru/20220525/yasinovataya-1790529071.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска утром в среду обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T07:31

2022-05-25T07:31

2022-05-25T08:24

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска утром в среду обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 07.10 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в СЦКК.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220525/knigi-1790526199.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина