https://ria.ru/20220525/vykhod-1790538001.html

Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса

Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса - РИА Новости, 25.05.2022

Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса

Выход из Болонского процесса необходим, главная проблема Болонской системы - отсутствие непрерывного образования, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:11

2022-05-25T09:11

2022-05-25T09:36

общество

госдума рф

ирина яровая

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выход из Болонского процесса необходим, главная проблема Болонской системы - отсутствие непрерывного образования, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Считаю правильной и необходимой инициативу о выходе из Болонского процесса. Мы инициировали обсуждение этого вопроса ещё в 2019 году на площадке президиума Совета законодателей. Главная проблема Болонской системы - отсутствие равного и непрерывного, а значит, качественного образования", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.Вице-спикер Госдумы отметила, что решение о выходе из Болонского процесса обсуждалось давно. Она добавила, что в вопросах образования следует действовать, учитывая интересы общества, граждан и государства."Решение давно назрело, и президентом на заседании совета по русскому языку в 2019 году был поставлен вопрос, насколько эффективно разделение на бакалавриат и магистратуру. Это абсолютно правильный вопрос, требующий детального ответа, потому что в вопросах образования мы должны действовать в интересах граждан, общества и государства", - приводит слова парламентария ее пресс-служба.

https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782847809.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, госдума рф, ирина яровая, навигатор абитуриента