https://ria.ru/20220525/vykhod-1790538001.html
Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса
Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса - РИА Новости, 25.05.2022
Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса
Выход из Болонского процесса необходим, главная проблема Болонской системы - отсутствие непрерывного образования, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:11
2022-05-25T09:11
2022-05-25T09:36
общество
госдума рф
ирина яровая
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/68/1562436864_0:148:3119:1902_1920x0_80_0_0_0567b56a514e6aa4dc45c8b8201d11e4.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выход из Болонского процесса необходим, главная проблема Болонской системы - отсутствие непрерывного образования, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Считаю правильной и необходимой инициативу о выходе из Болонского процесса. Мы инициировали обсуждение этого вопроса ещё в 2019 году на площадке президиума Совета законодателей. Главная проблема Болонской системы - отсутствие равного и непрерывного, а значит, качественного образования", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.Вице-спикер Госдумы отметила, что решение о выходе из Болонского процесса обсуждалось давно. Она добавила, что в вопросах образования следует действовать, учитывая интересы общества, граждан и государства."Решение давно назрело, и президентом на заседании совета по русскому языку в 2019 году был поставлен вопрос, насколько эффективно разделение на бакалавриат и магистратуру. Это абсолютно правильный вопрос, требующий детального ответа, потому что в вопросах образования мы должны действовать в интересах граждан, общества и государства", - приводит слова парламентария ее пресс-служба.
https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782847809.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/68/1562436864_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_dc387d3206b0b4cfd44bbea1ef85d530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, ирина яровая, навигатор абитуриента
09:11 25.05.2022 (обновлено: 09:36 25.05.2022)
Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса
Вице-спикер Госдумы Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Выход из Болонского процесса необходим, главная проблема Болонской системы - отсутствие непрерывного образования, заявила
вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Считаю правильной и необходимой инициативу о выходе из Болонского процесса. Мы инициировали обсуждение этого вопроса ещё в 2019 году на площадке президиума Совета законодателей. Главная проблема Болонской системы - отсутствие равного и непрерывного, а значит, качественного образования", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.
Вице-спикер Госдумы
отметила, что решение о выходе из Болонского процесса обсуждалось давно. Она добавила, что в вопросах образования следует действовать, учитывая интересы общества, граждан и государства.
"Решение давно назрело, и президентом на заседании совета по русскому языку в 2019 году был поставлен вопрос, насколько эффективно разделение на бакалавриат и магистратуру. Это абсолютно правильный вопрос, требующий детального ответа, потому что в вопросах образования мы должны действовать в интересах граждан, общества и государства", - приводит слова парламентария ее пресс-служба.