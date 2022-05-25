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Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса - РИА Новости, 25.05.2022
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Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса
Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса - РИА Новости, 25.05.2022
Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса
Выход из Болонского процесса необходим, главная проблема Болонской системы - отсутствие непрерывного образования, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:11
2022-05-25T09:36
общество
госдума рф
ирина яровая
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выход из Болонского процесса необходим, главная проблема Болонской системы - отсутствие непрерывного образования, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Считаю правильной и необходимой инициативу о выходе из Болонского процесса. Мы инициировали обсуждение этого вопроса ещё в 2019 году на площадке президиума Совета законодателей. Главная проблема Болонской системы - отсутствие равного и непрерывного, а значит, качественного образования", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.Вице-спикер Госдумы отметила, что решение о выходе из Болонского процесса обсуждалось давно. Она добавила, что в вопросах образования следует действовать, учитывая интересы общества, граждан и государства."Решение давно назрело, и президентом на заседании совета по русскому языку в 2019 году был поставлен вопрос, насколько эффективно разделение на бакалавриат и магистратуру. Это абсолютно правильный вопрос, требующий детального ответа, потому что в вопросах образования мы должны действовать в интересах граждан, общества и государства", - приводит слова парламентария ее пресс-служба.
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общество, госдума рф, ирина яровая, навигатор абитуриента
09:11 25.05.2022 (обновлено: 09:36 25.05.2022)
 
Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса

Вице-спикер Госдумы Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выход из Болонского процесса необходим, главная проблема Болонской системы - отсутствие непрерывного образования, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Считаю правильной и необходимой инициативу о выходе из Болонского процесса. Мы инициировали обсуждение этого вопроса ещё в 2019 году на площадке президиума Совета законодателей. Главная проблема Болонской системы - отсутствие равного и непрерывного, а значит, качественного образования", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.
Вице-спикер Госдумы отметила, что решение о выходе из Болонского процесса обсуждалось давно. Она добавила, что в вопросах образования следует действовать, учитывая интересы общества, граждан и государства.
"Решение давно назрело, и президентом на заседании совета по русскому языку в 2019 году был поставлен вопрос, насколько эффективно разделение на бакалавриат и магистратуру. Это абсолютно правильный вопрос, требующий детального ответа, потому что в вопросах образования мы должны действовать в интересах граждан, общества и государства", - приводит слова парламентария ее пресс-служба.
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ОбществоГосдума РФИрина ЯроваяНавигатор абитуриента
 
 
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