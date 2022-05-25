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ПМЭФ-2022: Россия–Латинская Америка – расширяя горизонты сотрудничества

ПМЭФ-2022: Россия–Латинская Америка – расширяя горизонты сотрудничества - РИА Новости, 25.05.2022

ПМЭФ-2022: Россия–Латинская Америка – расширяя горизонты сотрудничества

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Российской... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:45

2022-05-25T15:45

2022-05-25T15:45

пресс-релизы

фонд "росконгресс"

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 25 мая — Фонд Росконгресс. В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Российской Федерации Хулио Гармендии Пеньи.Участники обсудили участие делегации Кубы в работе ПМЭФ-2022, а также развитие торгово-экономических связей между странами и различные двусторонние инициативы, в том числе, идею о формировании Межпарламентской комиссии высокого уровня, предложенную Председателем Госдумы Вячеславом Володиным в ходе его недавней поездки в Гавану в феврале 2022 года."Важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества. Вопреки определенным обстоятельствам более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 – это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним “конфиденциальность” для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия", – отметил Антон Кобяков.Делегация Кубы традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, в деловую программу которого в этом году включен бизнес-диалог "Россия – Латинская Америка". На встрече отметили неизменную эффективность ПМЭФ в качестве международной площадки для диалога по ключевым вопросам глобальной повестки-."С нашей стороны уже сейчас свое участие подтвердили Министр энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Ливан Арронте Крус и заместитель Министра Татьяна Амаран Богачева. Мы находимся на пути модернизации и диверсификации национальных экономик, динамично наращивая темпы сотрудничества, а долгосрочные проекты станут подспорьем для повышения устойчивости торгово-экономических связей", – подчеркнул Х. Гармендия Пенья.Отдельным вектором обсуждений стала презентация программы ПМЭФ-2022 для представителей дипмиссий стран Латинской Америки, которая состоялась накануне в Москве на площадке Дома Латинской Америки при участии министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергея Черёмина, директора Петербургского международного экономического форума Алексея Валькова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Гренада в Российской Федерации и странах СНГ Олега Фирера, заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова.Глава ДВМС С.Черёмин рассказал, что в рамках ПМЭФ-2022 департамент организует два мероприятия, и пригласил участников презентации на деловой завтрак, который пройдет 16 июня в гостинице "Софитель". Дискуссия будет посвящена стратегии развития Москвы, новейшим достижениям города, обмену опытом с ключевыми мегаполисами Латинской Америки. Участники обсудят темпы развития строительной отрасли столицы, работу транспортного комплекса, новации в области здравоохранения и медицины, образования и социальной сферы."Крайне важно поддерживать пространство доверия, которое страны нарабатывали долгие годы. Площадка ПМЭФ позволит заострить внимание на ключевых направлениях кооперации и обозначить новые точки роста, обсудить перспективы инвестиционного сотрудничества России и стран региона, а также вопросы государственной поддержки российского и латиноамериканского бизнеса, развития интеграционных процессов, происходящих на евразийском пространстве, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна", – поделился Алексей Вальков.25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума. Telegram: https://t.me/roscongress, ВК: https://vk.com/forumspb.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы, фонд "росконгресс", петербургский международный экономический форум (фонд)