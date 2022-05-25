https://ria.ru/20220525/vozhdenie-1790673252.html

В Госдуму внесли законопроект об ответственности за опасное вождение

В Госдуму внесли законопроект об ответственности за опасное вождение - РИА Новости, 25.05.2022

В Госдуму внесли законопроект об ответственности за опасное вождение

В Госдуму внесен законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер ответственности по которому является конфискация... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:54

2022-05-25T16:54

2022-05-25T17:56

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер ответственности по которому является конфискация транспортного средства, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщили в ее пресс-службе.Законопроект поддержан Верховным судом РФ и Правительством РФ, сообщает пресс-служба."Задача, которая поставлена председателем Государственной Думы перед нашей межфракционной рабочей группой – выработать актуальные дополнительные решения, обеспечивающие безопасность наших граждан как участников дорожного движения, неотвратимую и соразмерную ответственность для тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Нами с коллегами из всех фракций проведена большая работа с министерствами, всеми профильными ведомствами в части детального анализа ситуации, выявлены опасные тенденции и дана надлежащая правовая оценка. Выработана единая позиция рабочей группы, и на основе этих данных и общей позиции межфракционной рабочей группы разработаны законодательные предложения", - отметила вице-спикер.Согласно статистике, меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены законом, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности."Неуклонно растет также количество дел по факту управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лишенными права управления транспортным средством или не имеющими такого права. В частности, в 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 11 % (с 54 126 до 60 153 дел). В 2021 году в суды поступило почти 60 тысяч таких дел. Предлагается повысить административное наказание и установить штраф от 50 до 100 тысяч (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав", - сообщила Яровая.Уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость, отмечает пресс-служба."При этом в качестве возможной дополнительной меры пресекательного характера в отношении именно злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, предлагается установить возможность на основании обвинительного приговора конфискации транспортного средства", - отметила Яровая.Законопроект поддержан Верховным судом РФ, Правительством РФ, Генпрокуратурой, МВД, Минюстом, ГИБДД, ФССП, также отметила пресс-служба.Ранее создать межфракционную рабочую группу по подготовке изменений в законодательство в части установления ответственности за опасное вождение и проработать вопрос дополнительной ответственности для водителей за опасную езду в декабре предложил Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20220525/shtraf-1790621543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, ирина яровая, правительство рф, верховный суд рф, дороги, госдума рф