Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/voennye-1790697915.html
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей - РИА Новости, 25.05.2022
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей
Выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены с учетом ситуации на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:12
2022-05-25T18:12
владимир путин
россия
экономика
безопасность
армия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:1032:2047:2183_1920x0_80_0_0_b1f6da7db11da9440528d7f27610d895.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены с учетом ситуации на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин."Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящимся за границей. Их нужно увеличить. Потому что все приравнено к курсу. А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.Путин отметил, что это касается всех социальных вопросов, жилья и так далее."Я прошу вас все это держать на своем контроле. Министерство обороны делает. Делает это достойною. Но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать", - добавил глава государства.Он отметил, что в регионах эта работа идет активно.
https://ria.ru/20220525/zhenschiny-1790691933.html
https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779673014_0:840:2047:2375_1920x0_80_0_0_efbd42d0aab3ddac9e9ae5eb0bd867c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, экономика, безопасность, армия, вооруженные силы рф
18:12 25.05.2022
 
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей

Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей с учетом курса валют

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены с учетом ситуации на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящимся за границей. Их нужно увеличить. Потому что все приравнено к курсу. А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 17:52
В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми
Путин отметил, что это касается всех социальных вопросов, жилья и так далее.
"Я прошу вас все это держать на своем контроле. Министерство обороны делает. Делает это достойною. Но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать", - добавил глава государства.
Он отметил, что в регионах эта работа идет активно.
Президент РФ Владимир Путин посещает раненых участников спецоперации на Украине
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаБезопасностьАрмияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала