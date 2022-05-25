https://ria.ru/20220525/voennye-1790697915.html

Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей

Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей - РИА Новости, 25.05.2022

Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей

Выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены с учетом ситуации на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:12

2022-05-25T18:12

2022-05-25T18:12

владимир путин

россия

экономика

безопасность

армия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены с учетом ситуации на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин."Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящимся за границей. Их нужно увеличить. Потому что все приравнено к курсу. А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.Путин отметил, что это касается всех социальных вопросов, жилья и так далее."Я прошу вас все это держать на своем контроле. Министерство обороны делает. Делает это достойною. Но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать", - добавил глава государства.Он отметил, что в регионах эта работа идет активно.

https://ria.ru/20220525/zhenschiny-1790691933.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, экономика, безопасность, армия, вооруженные силы рф