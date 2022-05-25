https://ria.ru/20220525/voennye-1790697915.html
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей - РИА Новости, 25.05.2022
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей
Выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены с учетом ситуации на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:12
2022-05-25T18:12
2022-05-25T18:12
владимир путин
россия
экономика
безопасность
армия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены с учетом ситуации на валютном рынке, заявил президент РФ Владимир Путин."Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящимся за границей. Их нужно увеличить. Потому что все приравнено к курсу. А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.Путин отметил, что это касается всех социальных вопросов, жилья и так далее."Я прошу вас все это держать на своем контроле. Министерство обороны делает. Делает это достойною. Но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать", - добавил глава государства.Он отметил, что в регионах эта работа идет активно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, безопасность, армия, вооруженные силы рф
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей
Путин поручил увеличить выплаты российским военным за границей с учетом курса валют
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Выплаты российским военнослужащим, находящимся за границей, должны быть увеличены с учетом ситуации на валютном рынке, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящимся за границей. Их нужно увеличить. Потому что все приравнено к курсу. А доллар в данном случае, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить выплаты", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.
Путин отметил, что это касается всех социальных вопросов, жилья и так далее.
"Я прошу вас все это держать на своем контроле. Министерство обороны делает. Делает это достойною. Но там, где нужно подставить плечо, естественно, само собой разумеется, нужно это делать", - добавил глава государства.
Он отметил, что в регионах эта работа идет активно.