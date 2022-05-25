https://ria.ru/20220525/valyuta-1790516887.html
Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту
Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту - РИА Новости, 25.05.2022
Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту
Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T01:16
2022-05-25T01:16
2022-05-25T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
валюта
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789676915_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_b1619c305ba4fa3982af23ae1318b580.jpg
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу 27 мая – налог на прибыль. Краткосрочно рубль может продолжить укрепление, но речь идет о ценовом перекосе, который быстро сойдет на нет, предположил в беседе с агентством “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.Он напомнил, что избыточное ослабление курса рубля в конце февраля-начале марта обернулось укреплением, которое мы на данный момент наблюдаем. Однако долго это не продлится. “Нынешняя ситуация уникальна, а значит, со временем процесс нормализуется. Ведь все ценовые перекосы на рынке всегда возвращаются к своим долгосрочным средним показателям”, - считает эксперт.По его мнению, сейчас рубль укрепился до пиковых значений. Позже потоки капитала адаптируются к новым условиям, будут созданы новые логические цепочки, возобновится импорт. Это должно произойти в течение полутора-двух лет, однако рубль вернется на более привычный уровень гораздо быстрее.Пока можно покупать доллары и евро на бирже, но получить их в наличном виде не удастся. Остается надеяться, что Банк России в сентябре снимет ограничения на хождение валюты в стране, которые пока сохраняются, подытожил Потавин.
https://ria.ru/20220524/kurs-1790432935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789676915_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b50518775ce0debd49f53f591a1c8a23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валюта, россия
Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту
Эксперт Потавин предрек ослабление рубля до средних значений и посоветовал скупать валюту
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости.
Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу 27 мая – налог на прибыль. Краткосрочно рубль может продолжить укрепление, но речь идет о ценовом перекосе, который быстро сойдет на нет, предположил
в беседе с агентством “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.
Он напомнил, что избыточное ослабление курса рубля в конце февраля-начале марта обернулось укреплением, которое мы на данный момент наблюдаем. Однако долго это не продлится. “Нынешняя ситуация уникальна, а значит, со временем процесс нормализуется. Ведь все ценовые перекосы на рынке всегда возвращаются к своим долгосрочным средним показателям”, - считает эксперт.
По его мнению, сейчас рубль укрепился до пиковых значений. Позже потоки капитала адаптируются к новым условиям, будут созданы новые логические цепочки, возобновится импорт. Это должно произойти в течение полутора-двух лет, однако рубль вернется на более привычный уровень гораздо быстрее.
Пока можно покупать доллары и евро на бирже, но получить их в наличном виде не удастся. Остается надеяться, что Банк России в сентябре снимет ограничения на хождение валюты в стране, которые пока сохраняются, подытожил Потавин.