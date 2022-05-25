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Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту - РИА Новости, 25.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220525/valyuta-1790516887.html
Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту
Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту - РИА Новости, 25.05.2022
Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту
Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T01:16
2022-05-25T01:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
валюта
россия
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу 27 мая – налог на прибыль. Краткосрочно рубль может продолжить укрепление, но речь идет о ценовом перекосе, который быстро сойдет на нет, предположил в беседе с агентством “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.Он напомнил, что избыточное ослабление курса рубля в конце февраля-начале марта обернулось укреплением, которое мы на данный момент наблюдаем. Однако долго это не продлится. “Нынешняя ситуация уникальна, а значит, со временем процесс нормализуется. Ведь все ценовые перекосы на рынке всегда возвращаются к своим долгосрочным средним показателям”, - считает эксперт.По его мнению, сейчас рубль укрепился до пиковых значений. Позже потоки капитала адаптируются к новым условиям, будут созданы новые логические цепочки, возобновится импорт. Это должно произойти в течение полутора-двух лет, однако рубль вернется на более привычный уровень гораздо быстрее.Пока можно покупать доллары и евро на бирже, но получить их в наличном виде не удастся. Остается надеяться, что Банк России в сентябре снимет ограничения на хождение валюты в стране, которые пока сохраняются, подытожил Потавин.
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экономика, валюта, россия
01:16 25.05.2022
 
Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту

Эксперт Потавин предрек ослабление рубля до средних значений и посоветовал скупать валюту

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗнаки евро и доллара на табло курса валют
Знаки евро и доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Знаки евро и доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу 27 мая – налог на прибыль. Краткосрочно рубль может продолжить укрепление, но речь идет о ценовом перекосе, который быстро сойдет на нет, предположил в беседе с агентством “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.
Он напомнил, что избыточное ослабление курса рубля в конце февраля-начале марта обернулось укреплением, которое мы на данный момент наблюдаем. Однако долго это не продлится. “Нынешняя ситуация уникальна, а значит, со временем процесс нормализуется. Ведь все ценовые перекосы на рынке всегда возвращаются к своим долгосрочным средним показателям”, - считает эксперт.
По его мнению, сейчас рубль укрепился до пиковых значений. Позже потоки капитала адаптируются к новым условиям, будут созданы новые логические цепочки, возобновится импорт. Это должно произойти в течение полутора-двух лет, однако рубль вернется на более привычный уровень гораздо быстрее.
Пока можно покупать доллары и евро на бирже, но получить их в наличном виде не удастся. Остается надеяться, что Банк России в сентябре снимет ограничения на хождение валюты в стране, которые пока сохраняются, подытожил Потавин.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 16:06Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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