https://ria.ru/20220525/valyuta-1790516887.html

Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту

Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту - РИА Новости, 25.05.2022

Эксперт объяснил, стоит ли скупать дешевеющую валюту

Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T01:16

2022-05-25T01:16

2022-05-25T01:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

валюта

россия

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Рубль укрепляется по мере приближения пика налоговых выплат в двадцатых числах мая: 25 мая компании-экспортеры будут перечислять в российский бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а в пятницу 27 мая – налог на прибыль. Краткосрочно рубль может продолжить укрепление, но речь идет о ценовом перекосе, который быстро сойдет на нет, предположил в беседе с агентством “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.Он напомнил, что избыточное ослабление курса рубля в конце февраля-начале марта обернулось укреплением, которое мы на данный момент наблюдаем. Однако долго это не продлится. “Нынешняя ситуация уникальна, а значит, со временем процесс нормализуется. Ведь все ценовые перекосы на рынке всегда возвращаются к своим долгосрочным средним показателям”, - считает эксперт.По его мнению, сейчас рубль укрепился до пиковых значений. Позже потоки капитала адаптируются к новым условиям, будут созданы новые логические цепочки, возобновится импорт. Это должно произойти в течение полутора-двух лет, однако рубль вернется на более привычный уровень гораздо быстрее.Пока можно покупать доллары и евро на бирже, но получить их в наличном виде не удастся. Остается надеяться, что Банк России в сентябре снимет ограничения на хождение валюты в стране, которые пока сохраняются, подытожил Потавин.

https://ria.ru/20220524/kurs-1790432935.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, валюта, россия