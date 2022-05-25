https://ria.ru/20220525/uroven-1790527522.html

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.05.2022

В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 9 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:51

2022-05-25T06:51

2022-05-25T06:51

россия

белгородская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789412958_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_7eac80b19a648b7e44252951d1cc93ce.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 9 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.""Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня", - написал Гладков в своем Telegram-канале.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.

https://ria.ru/20220522/doma-1790001247.html

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, белгородская область, безопасность