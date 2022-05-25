https://ria.ru/20220525/uroven-1790527522.html
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости, 25.05.2022
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 9 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T06:51
2022-05-25T06:51
2022-05-25T06:51
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 9 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.""Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня", - написал Гладков в своем Telegram-канале.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля. Это средний из трех существующих уровней террористической опасности.
https://ria.ru/20220522/doma-1790001247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, безопасность
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 9 июня