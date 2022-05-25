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Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790657156.html
Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева
Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева - РИА Новости, 25.05.2022
Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева
Глава Россотрудничества Евгений Примаков презентовал в среду брошюры с изложением военных преступлений киевского режима на Украине. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:13
2022-05-25T16:16
специальная военная операция на украине
украина
мариуполь
волноваха
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 25 мая РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков презентовал в среду брошюры с изложением военных преступлений киевского режима на Украине.В брошюрах, подготовленных Россотрудничеством и Фондом исследования проблем демократии, представлены факты проявления и поощрения на государственном уровне нацистского режима на Украине, использованы фрагменты интервью, взятых у пострадавших жителей Мариуполя и Волновахи, и дана оценка событий с позиций международного права."У нас была такая задумка: собрать в одном таком продукте, в одной брошюре, что-то вроде шпаргалки для обывателя, не для человека, погружённого в тему гражданской войны, а сейчас специальной военной операции на Украине, которая даст ему базовые знания", - отметил Примаков на круглом столе по теме "Военные преступления Киевского режима. Свидетельства очевидцев", организованного на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".По словам Примакова, брошюры будут распространены по всему миру и переведены на иностранные языки."То, что мы с вами и так хорошо знаем, обыватель за рубежом часто просто не знает, поэтому так легко промываются у него мозги мейнстрим медиа, которые рассказывают ему, как Россия "ест детей" и совершает страшные преступления, не понимая, что там происходит на самом деле", - добавил он.По словам Примакова, брошюры будут бесплатно распространяться в печатном виде, их разместят в открытом доступе для скачивания и распечатывания в любой стране мира.Сеть "Русских домов" будет ключевыми точками для того, чтобы эти брошюры распространялись и были известны, добавил Примаков.
https://ria.ru/20220518/donbass-1789281665.html
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украина, мариуполь, волноваха, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
16:13 25.05.2022 (обновлено: 16:16 25.05.2022)
 
Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева

Глава Россотрудничества Примаков презентовал брошюры о военных преступлениях Киева

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции на тему: "Военные преступления киевского режима: показания очевидцев"
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции на тему: Военные преступления киевского режима: показания очевидцев - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции на тему: "Военные преступления киевского режима: показания очевидцев"
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МОСКВА, 25 мая РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков презентовал в среду брошюры с изложением военных преступлений киевского режима на Украине.
В брошюрах, подготовленных Россотрудничеством и Фондом исследования проблем демократии, представлены факты проявления и поощрения на государственном уровне нацистского режима на Украине, использованы фрагменты интервью, взятых у пострадавших жителей Мариуполя и Волновахи, и дана оценка событий с позиций международного права.
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"У нас была такая задумка: собрать в одном таком продукте, в одной брошюре, что-то вроде шпаргалки для обывателя, не для человека, погружённого в тему гражданской войны, а сейчас специальной военной операции на Украине, которая даст ему базовые знания", - отметил Примаков на круглом столе по теме "Военные преступления Киевского режима. Свидетельства очевидцев", организованного на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".
По словам Примакова, брошюры будут распространены по всему миру и переведены на иностранные языки.
"То, что мы с вами и так хорошо знаем, обыватель за рубежом часто просто не знает, поэтому так легко промываются у него мозги мейнстрим медиа, которые рассказывают ему, как Россия "ест детей" и совершает страшные преступления, не понимая, что там происходит на самом деле", - добавил он.
По словам Примакова, брошюры будут бесплатно распространяться в печатном виде, их разместят в открытом доступе для скачивания и распечатывания в любой стране мира.
Сеть "Русских домов" будет ключевыми точками для того, чтобы эти брошюры распространялись и были известны, добавил Примаков.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМариупольВолновахаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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