16:13 25.05.2022 (обновлено: 16:16 25.05.2022)
Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева
Глава Россотрудничества Примаков презентовал брошюры о военных преступлениях Киева
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции на тему: "Военные преступления киевского режима: показания очевидцев"
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на пресс-конференции на тему: "Военные преступления киевского режима: показания очевидцев"
МОСКВА, 25 мая РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков презентовал в среду брошюры с изложением военных преступлений киевского режима на Украине.
В брошюрах, подготовленных Россотрудничеством и Фондом исследования проблем демократии, представлены факты проявления и поощрения на государственном уровне нацистского режима на Украине, использованы фрагменты интервью, взятых у пострадавших жителей Мариуполя и Волновахи, и дана оценка событий с позиций международного права.
"У нас была такая задумка: собрать в одном таком продукте, в одной брошюре, что-то вроде шпаргалки для обывателя, не для человека, погружённого в тему гражданской войны, а сейчас специальной военной операции на Украине, которая даст ему базовые знания", - отметил Примаков на круглом столе по теме "Военные преступления Киевского режима. Свидетельства очевидцев", организованного на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".
По словам Примакова, брошюры будут распространены по всему миру и переведены на иностранные языки.
"То, что мы с вами и так хорошо знаем, обыватель за рубежом часто просто не знает, поэтому так легко промываются у него мозги мейнстрим медиа, которые рассказывают ему, как Россия "ест детей" и совершает страшные преступления, не понимая, что там происходит на самом деле", - добавил он.
По словам Примакова, брошюры будут бесплатно распространяться в печатном виде, их разместят в открытом доступе для скачивания и распечатывания в любой стране мира.
Сеть "Русских домов" будет ключевыми точками для того, чтобы эти брошюры распространялись и были известны, добавил Примаков.