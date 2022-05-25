https://ria.ru/20220525/ukraina-1790657156.html

Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева

Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева - РИА Новости, 25.05.2022

Глава Россотрудничества презентовал брошюры о военных преступлениях Киева

Глава Россотрудничества Евгений Примаков презентовал в среду брошюры с изложением военных преступлений киевского режима на Украине. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:13

2022-05-25T16:13

2022-05-25T16:16

специальная военная операция на украине

украина

мариуполь

волноваха

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 25 мая РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков презентовал в среду брошюры с изложением военных преступлений киевского режима на Украине.В брошюрах, подготовленных Россотрудничеством и Фондом исследования проблем демократии, представлены факты проявления и поощрения на государственном уровне нацистского режима на Украине, использованы фрагменты интервью, взятых у пострадавших жителей Мариуполя и Волновахи, и дана оценка событий с позиций международного права."У нас была такая задумка: собрать в одном таком продукте, в одной брошюре, что-то вроде шпаргалки для обывателя, не для человека, погружённого в тему гражданской войны, а сейчас специальной военной операции на Украине, которая даст ему базовые знания", - отметил Примаков на круглом столе по теме "Военные преступления Киевского режима. Свидетельства очевидцев", организованного на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".По словам Примакова, брошюры будут распространены по всему миру и переведены на иностранные языки."То, что мы с вами и так хорошо знаем, обыватель за рубежом часто просто не знает, поэтому так легко промываются у него мозги мейнстрим медиа, которые рассказывают ему, как Россия "ест детей" и совершает страшные преступления, не понимая, что там происходит на самом деле", - добавил он.По словам Примакова, брошюры будут бесплатно распространяться в печатном виде, их разместят в открытом доступе для скачивания и распечатывания в любой стране мира.Сеть "Русских домов" будет ключевыми точками для того, чтобы эти брошюры распространялись и были известны, добавил Примаков.

https://ria.ru/20220518/donbass-1789281665.html

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789210617.html

украина

мариуполь

волноваха

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, мариуполь, волноваха, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире