https://ria.ru/20220525/ukraina-1790627935.html

Экс-генерал НАТО усомнился в перспективах украинских войск

Экс-генерал НАТО усомнился в перспективах украинских войск - РИА Новости, 25.05.2022

Экс-генерал НАТО усомнился в перспективах украинских войск

Бывший глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, чье заявление о том, что Россия сможет оккупировать Прибалтику в течение двух дней в свое время... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:55

2022-05-25T14:55

2022-05-25T14:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

россия

в мире

украина

вооруженные силы украины

чехия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg

ПРАГА, 25 мая – РИА Новости. Бывший глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел, чье заявление о том, что Россия сможет оккупировать Прибалтику в течение двух дней в свое время вызвало большой резонанс, усомнился в возможности украинских войск занять Донбасс и российский Крым.Глава разведки Украины Кирилл Буданов накануне заявил, что до конца года украинские войска "должны, как минимум, зайти на территорию Крыма".Выступая по чешскому ТВ, Павел сказал, "то, что им удалось бы вытеснить российскую армию со всей территории, включая Крым и часть Донбасса, которые оккупированы с 2014 года, маловероятно"."Россия в своих действиях переоценила собственные силы и недооценила украинцев. Но это вовсе не значит, что Украина должна победить ", - говорит бывший натовский военачальник. При этом он призвал Запад предоставить Украине все необходимое для эффективной обороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783892197.html

https://ria.ru/20220314/kuleba-1778071471.html

донбасс

россия

украина

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донбасс, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, чехия