https://ria.ru/20220525/ukraina-1790576552.html

Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине

Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине - РИА Новости, 25.05.2022

Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине

Ракетными войсками РФ уничтожен 51 пункт управления украинских войск, поражены 385 районов скопления живой силы и техники противника и 53 артиллерийских и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:31

2022-05-25T11:31

2022-05-25T11:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

украина

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392503_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_536ba1b92fc1e44bafd6f39f43677978.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожен 51 пункт управления украинских войск, поражены 385 районов скопления живой силы и техники противника и 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях", - заявил он.

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков