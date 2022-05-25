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Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине
Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине
Ракетными войсками РФ уничтожен 51 пункт управления украинских войск, поражены 385 районов скопления живой силы и техники противника и 53 артиллерийских и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:31
2022-05-25T11:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожен 51 пункт управления украинских войск, поражены 385 районов скопления живой силы и техники противника и 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях", - заявил он.
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вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:31 25.05.2022
 
Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине

Минобороны: ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожен 51 пункт управления украинских войск, поражены 385 районов скопления живой силы и техники противника и 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях", - заявил он.
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12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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