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Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине
Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине
Ракетными войсками РФ уничтожен 51 пункт управления украинских войск, поражены 385 районов скопления живой силы и техники противника и 53 артиллерийских и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:31
2022-05-25T11:31
2022-05-25T11:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожен 51 пункт управления украинских войск, поражены 385 районов скопления живой силы и техники противника и 53 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражен 51 пункт управления ВСУ, 385 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях", - заявил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине
Минобороны: ракетные войска уничтожили 51 пункт управления на Украине