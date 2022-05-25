https://ria.ru/20220525/uglevodorody-1790640137.html

МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России

МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России - РИА Новости, 25.05.2022

МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России

Вашингтон, вводя санкции против поставок российских углеводородов, пытается занять освободившиеся ниши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:30

2022-05-25T15:30

2022-05-25T15:30

экономика

вашингтон (штат)

санкции в отношении россии

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон, вводя санкции против поставок российских углеводородов, пытается занять освободившиеся ниши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу в частности нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти", - сказала она на брифинге в среду.

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html

вашингтон (штат)

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)