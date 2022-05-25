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МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России - РИА Новости, 25.05.2022
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МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России
МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России - РИА Новости, 25.05.2022
МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России
Вашингтон, вводя санкции против поставок российских углеводородов, пытается занять освободившиеся ниши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:30
2022-05-25T15:30
экономика
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон, вводя санкции против поставок российских углеводородов, пытается занять освободившиеся ниши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу в частности нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти", - сказала она на брифинге в среду.
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экономика, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:30 25.05.2022
 
МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России

Захарова: США санкциями на поставки углеводородов из России хотят занять освободившиеся ниши

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон, вводя санкции против поставок российских углеводородов, пытается занять освободившиеся ниши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу в частности нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти", - сказала она на брифинге в среду.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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США создают кризис, чтобы преодолеть собственные проблемы, считает Патрушев
 
ЭкономикаВашингтон (штат)Санкции в отношении РоссииМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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