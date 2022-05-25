https://ria.ru/20220525/uglevodorody-1790640137.html
МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России
МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России - РИА Новости, 25.05.2022
МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России
Вашингтон, вводя санкции против поставок российских углеводородов, пытается занять освободившиеся ниши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:30
2022-05-25T15:30
2022-05-25T15:30
экономика
вашингтон (штат)
санкции в отношении россии
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вашингтон, вводя санкции против поставок российских углеводородов, пытается занять освободившиеся ниши, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу в частности нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти", - сказала она на брифинге в среду.
https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД назвал цель санкций США на поставки углеводородов из России
Захарова: США санкциями на поставки углеводородов из России хотят занять освободившиеся ниши