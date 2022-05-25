https://ria.ru/20220525/trenirovki-1790555931.html

"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии

"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии - РИА Новости, 25.05.2022

"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии

Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии.

2022-05-25T12:00

2022-05-25T12:00

2022-05-25T12:00

правда тела

подкаст

спорт

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"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии. audio/mpeg

"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии. audio/mpeg

Почему даже в сложных внешних обстоятельствах не стоит думать “ну и ладно, зачем мне спортом заниматься”? И помогает ли регулярность в питании справиться с “разобранным” психологическим состоянием? Объясняет медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева.01:39 Как связаны наше тело и психосоматика02:20 Увеличивает ли стресс риск рака05:00 Могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии06:04 Что происходит, если тренируешься на “морально-волевых”08:58 “Не так важна в принципе физическая нагрузка, как важна интенсивность и темп, ритм, есть ли взрывная нагрузка”10:30 Можно ли лечить депрессию физическими упражнениями15:37 ”Когда мы перестаем себя регулярно кормить - это проблема”17:30 Почему в момент, когда “мир рушится”, важно думать и о спорте и питанииСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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