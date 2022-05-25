https://ria.ru/20220525/trenirovki-1790555931.html
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии - РИА Новости, 25.05.2022
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии.
2022-05-25T12:00
2022-05-25T12:00
2022-05-25T12:00
правда тела
подкаст
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790555800_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_38e7b92742abe0be2f52d18541c3fe1c.png
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии.
audio/mpeg
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии.
audio/mpeg
Почему даже в сложных внешних обстоятельствах не стоит думать “ну и ладно, зачем мне спортом заниматься”? И помогает ли регулярность в питании справиться с “разобранным” психологическим состоянием? Объясняет медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева.01:39 Как связаны наше тело и психосоматика02:20 Увеличивает ли стресс риск рака05:00 Могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии06:04 Что происходит, если тренируешься на “морально-волевых”08:58 “Не так важна в принципе физическая нагрузка, как важна интенсивность и темп, ритм, есть ли взрывная нагрузка”10:30 Можно ли лечить депрессию физическими упражнениями15:37 ”Когда мы перестаем себя регулярно кормить - это проблема”17:30 Почему в момент, когда “мир рушится”, важно думать и о спорте и питанииСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790555800_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_bc61fb2c56c6606651523db552c3dff4.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, спорт, аудио
"Правда тела". Как тренировки помогают при стрессе и депрессии
Влияет ли стресс на наш организм? И наоборот: могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии? Разбираемся, почему пробежка принесет пользу и поможет успокоиться, только если мы пошли на нее с удовольствием, а не “через силу”. И как физические упражнения способствуют выздоровлению даже в клинической депрессии.
Почему даже в сложных внешних обстоятельствах не стоит думать “ну и ладно, зачем мне спортом заниматься”? И помогает ли регулярность в питании справиться с “разобранным” психологическим состоянием? Объясняет медицинский психолог, специалист по психосоматике Анастасия Юдаева
.
01:39 Как связаны наше тело и психосоматика
02:20 Увеличивает ли стресс риск рака
05:00 Могут ли манипуляции с телом что-то “подкрутить” в нашей психологии
06:04 Что происходит, если тренируешься на “морально-волевых”
08:58 “Не так важна в принципе физическая нагрузка, как важна интенсивность и темп, ритм, есть ли взрывная нагрузка”
10:30 Можно ли лечить депрессию физическими упражнениями
15:37 ”Когда мы перестаем себя регулярно кормить - это проблема”
17:30 Почему в момент, когда “мир рушится”, важно думать и о спорте и питании
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос
и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.