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Совфед упростил таможенную процедуру переработки товаров в России - РИА Новости, 25.05.2022
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Совфед упростил таможенную процедуру переработки товаров в России
Совфед упростил таможенную процедуру переработки товаров в России - РИА Новости, 25.05.2022
Совфед упростил таможенную процедуру переработки товаров в России
Сенаторы одобрили закон, направленный на упрощение применения таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории РФ, в том числе для ремонта... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:43
2022-05-25T12:43
экономика
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на упрощение применения таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории РФ, в том числе для ремонта товаров, ранее поставленных на экспорт.Документ предоставляет участникам внешнеэкономической деятельности возможность в отдельных случаях указывать в заявлении на переработку товаров диапазон значений для норм выхода продуктов переработки. Причем они смогут уточнить эти показатели перед завершением процедуры переработки. Это касается случаев, когда нормы выхода зависят от химического состава либо физического состояния помещаемых под процедуру переработки товаров или комплектации продуктов переработки.Закон также предоставляет право переработчикам перемещать сырье между производственными предприятиями, осуществляющими переработку товаров. А изменения и дополнения в разрешение на переработку товаров можно будет вносить после совершения операций по переработке. Таким образом, исключается необходимость внесения изменений и дополнений в разрешение на протяжении всего срока действия таможенной процедуры переработки.Кроме того, срок рассмотрения заявлений на внесение изменений (дополнений) в разрешение на переработку товаров по различным основаниям сокращается с десяти до трех дней. А при подаче заявления на переработку разрешается не указывать сведения об отходах, образующихся в результате совершения операций по переработке, если на дату его подачи такая информация отсутствует. Сейчас участникам внешнеэкономической деятельности приходится многократно заявлять сведения об отходах и корректировать норму выхода образовавшихся в процессе переработки продуктов.В настоящее время при применении процедуры переработки в случае совершения операций по ремонту технологических товаров возникают случаи, когда заказчик требует осуществлять отправку отходов, образовавшихся в результате переработки (например, демонтированных в процессе ремонта узлов и агрегатов) одновременно с отправкой продуктов переработки. В связи с этим возникает необходимость в сокращении срока рассмотрения заявления на внесение изменений (дополнений) в разрешение на переработку для внесения в него сведений об отходах в целях отправки их заказчику вместе с отремонтированным товаром.Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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экономика, совет федерации рф, россия
12:43 25.05.2022
 
Совфед упростил таможенную процедуру переработки товаров в России

Совет Федерации упростил таможенную процедуру переработки товаров в России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на упрощение применения таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории РФ, в том числе для ремонта товаров, ранее поставленных на экспорт.
Документ предоставляет участникам внешнеэкономической деятельности возможность в отдельных случаях указывать в заявлении на переработку товаров диапазон значений для норм выхода продуктов переработки. Причем они смогут уточнить эти показатели перед завершением процедуры переработки. Это касается случаев, когда нормы выхода зависят от химического состава либо физического состояния помещаемых под процедуру переработки товаров или комплектации продуктов переработки.
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Закон также предоставляет право переработчикам перемещать сырье между производственными предприятиями, осуществляющими переработку товаров. А изменения и дополнения в разрешение на переработку товаров можно будет вносить после совершения операций по переработке. Таким образом, исключается необходимость внесения изменений и дополнений в разрешение на протяжении всего срока действия таможенной процедуры переработки.
Кроме того, срок рассмотрения заявлений на внесение изменений (дополнений) в разрешение на переработку товаров по различным основаниям сокращается с десяти до трех дней. А при подаче заявления на переработку разрешается не указывать сведения об отходах, образующихся в результате совершения операций по переработке, если на дату его подачи такая информация отсутствует. Сейчас участникам внешнеэкономической деятельности приходится многократно заявлять сведения об отходах и корректировать норму выхода образовавшихся в процессе переработки продуктов.
В настоящее время при применении процедуры переработки в случае совершения операций по ремонту технологических товаров возникают случаи, когда заказчик требует осуществлять отправку отходов, образовавшихся в результате переработки (например, демонтированных в процессе ремонта узлов и агрегатов) одновременно с отправкой продуктов переработки. В связи с этим возникает необходимость в сокращении срока рассмотрения заявления на внесение изменений (дополнений) в разрешение на переработку для внесения в него сведений об отходах в целях отправки их заказчику вместе с отремонтированным товаром.
Закон должен вступить в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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