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Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года - РИА Новости, 25.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220525/stroitelstvo-1790672592.html
Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года
Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года - РИА Новости, 25.05.2022
Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года
Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:50
2022-05-25T16:50
липецкая область
строительство
игорь артамонов
медучреждения
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с отчётом о работе перед жителями области.По его словам, будут построены 45 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь отделений общей врачебной практики, четыре поликлиники, оперблок областного онкодиспансера и хирургический корпус областной детской больницы.Артамонов отметил, что кроме этого, решается и вопрос нехватки кадров в сфере здравоохранения. Обеспеченность врачами в медучреждениях региона сегодня составляет 66%"Этот вопрос постоянно на контроле, и многое уже сделано для его решения. Мы увеличиваем число студентов-целевиков, для ранней профориентации развиваем сеть медицинских классов в наших школах, планируем повысить выплату по "Губернаторскому миллиону" от одного до полутора миллионов рублей", – сказал Артамонов.
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строительство, игорь артамонов, медучреждения
16:50 25.05.2022
 

Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с отчётом о работе перед жителями области.
По его словам, будут построены 45 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь отделений общей врачебной практики, четыре поликлиники, оперблок областного онкодиспансера и хирургический корпус областной детской больницы.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:29Липецкая область
Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными
Артамонов отметил, что кроме этого, решается и вопрос нехватки кадров в сфере здравоохранения. Обеспеченность врачами в медучреждениях региона сегодня составляет 66%
"Этот вопрос постоянно на контроле, и многое уже сделано для его решения. Мы увеличиваем число студентов-целевиков, для ранней профориентации развиваем сеть медицинских классов в наших школах, планируем повысить выплату по "Губернаторскому миллиону" от одного до полутора миллионов рублей", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьСтроительствоИгорь АртамоновМедучреждения
 
 
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