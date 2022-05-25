https://ria.ru/20220525/stroitelstvo-1790672592.html
Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года
Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года - РИА Новости, 25.05.2022
Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года
Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:50
2022-05-25T16:50
2022-05-25T16:50
липецкая область
строительство
игорь артамонов
медучреждения
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с отчётом о работе перед жителями области.По его словам, будут построены 45 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь отделений общей врачебной практики, четыре поликлиники, оперблок областного онкодиспансера и хирургический корпус областной детской больницы.Артамонов отметил, что кроме этого, решается и вопрос нехватки кадров в сфере здравоохранения. Обеспеченность врачами в медучреждениях региона сегодня составляет 66%"Этот вопрос постоянно на контроле, и многое уже сделано для его решения. Мы увеличиваем число студентов-целевиков, для ранней профориентации развиваем сеть медицинских классов в наших школах, планируем повысить выплату по "Губернаторскому миллиону" от одного до полутора миллионов рублей", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220525/sotssluzhby-1790665107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, игорь артамонов, медучреждения
ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с отчётом о работе перед жителями области.
По его словам, будут построены 45 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь отделений общей врачебной практики, четыре поликлиники, оперблок областного онкодиспансера и хирургический корпус областной детской больницы.
Артамонов
отметил, что кроме этого, решается и вопрос нехватки кадров в сфере здравоохранения. Обеспеченность врачами в медучреждениях региона сегодня составляет 66%
"Этот вопрос постоянно на контроле, и многое уже сделано для его решения. Мы увеличиваем число студентов-целевиков, для ранней профориентации развиваем сеть медицинских классов в наших школах, планируем повысить выплату по "Губернаторскому миллиону" от одного до полутора миллионов рублей", – сказал Артамонов.