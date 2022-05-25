https://ria.ru/20220525/stroitelstvo-1790672592.html

Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года

Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года - РИА Новости, 25.05.2022

Около 60 медучреждений построят в Липецкой области до конца 2024 года

Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:50

2022-05-25T16:50

2022-05-25T16:50

липецкая область

строительство

игорь артамонов

медучреждения

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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Липецкая область единовременно строит столько медучреждений, сколько не строила в своей истории, до конца 2024 года будут введены в эксплуатацию 59 учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Игорь Артамонов, выступая с отчётом о работе перед жителями области.По его словам, будут построены 45 фельдшерско-акушерских пунктов, восемь отделений общей врачебной практики, четыре поликлиники, оперблок областного онкодиспансера и хирургический корпус областной детской больницы.Артамонов отметил, что кроме этого, решается и вопрос нехватки кадров в сфере здравоохранения. Обеспеченность врачами в медучреждениях региона сегодня составляет 66%"Этот вопрос постоянно на контроле, и многое уже сделано для его решения. Мы увеличиваем число студентов-целевиков, для ранней профориентации развиваем сеть медицинских классов в наших школах, планируем повысить выплату по "Губернаторскому миллиону" от одного до полутора миллионов рублей", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220525/sotssluzhby-1790665107.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

строительство, игорь артамонов, медучреждения