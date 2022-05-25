08:59 25.05.2022 (обновлено: 09:04 25.05.2022)
СМИ: в США ищут ультраправых среди отправляющихся на Украину
Politico: в США допрашивают ультраправых среди добровольцев, отправляющихся на Украину
Украинские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Официальные лица США допрашивают в аэропортах американцев, отправляющихся добровольцами на Украину, опасаясь, что среди них могут быть сторонники ультраправых идей, которые усовершенствуют свой боевой опыт за границей, сообщает издание Politico со ссылкой на документ таможенно-пограничной службы США.
Согласно документу, датируемому 7 марта, власти США собирают информацию об американцах, отправляющихся на Украину, и интересуются их активностью после возвращения на родину. Особое внимание уделяется "воинственно настроенным экстремистам и сторонникам превосходства белой расы", отмечается в документе. Официальные лица США опасаются, что ультраправые американцы улучшат свою боевую подготовку на Украине и вернутся на родину с большим опытом военных действий.
"Украинские националистические группы, в том числе движение "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела), активно вербуют воинственно настроенных экстремистов и сторонников превосходства белой расы, чтобы они присоединялись к различным неонацистским добровольческим батальонам для войны против России", - говорится в ведомости.
В документе упоминаются шесть американцев, которые планировали поехать на Украину. Пятерых из них допросили офицеры таможенно-пограничной службы США в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, у шестого военные обыскали багаж. При этом, в документе не указывается, удалось ли допрошенным в итоге добраться до Украины.
Документ завершается списком вопросов, оставшихся без ответа, под названием "Пробелы в разведке". В числе этих вопросов - сколько людей отправятся из США на Украину для участия в боевых действиях, к каким группам они попытаются присоединиться и какие стратегии они будут использовать, "чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами".
Как отмечает издание, представитель таможенно-пограничной службы отказался комментировать документ, сославшись на политику ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
18 мая, 17:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022Полк "Азов". Лаборатория фашизмаЗападная пропаганда продолжает показывать защитников Мариуполя героями-мучениками, но с каждым днем делать это все сложнее. Они причастны к убийствам, зверским пыткам, в том числе женщин и подростков. Для жителей Донбасса "Азов" — символ ада и многолетнего террора.