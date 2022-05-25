СФ одобрил закон об автоматизированном поиске нуждающихся в соцподдержке
Совет Федерации одобрил закон об автоматизированном поиске нуждающихся в соцподдержке
Здание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Изменения вносятся в закон о "О государственной социальной помощи". Предполагается, что данные о гражданах, нуждающихся в социальной поддержке, будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), содержащую сведения, обрабатываемые ПФР, на основании данных ФНС, МВД, федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.
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Также, согласно закону, в Москве процессы назначения и предоставления мер социальной поддержки будут осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти столицы с использованием региональных информационных систем и инфраструктуры, созданных и эксплуатируемых Москвой, в том числе регионального портала государственных и муниципальных услуг.
В этой связи Москва вправе получать от федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций сведения о гражданах, проживающих в городе. Получение таких данных из федеральных государственных информационных систем и иных информационных систем осуществляется в порядке, установленном кабмином.
Кроме этого, ЕГИССО обеспечивает доступ органов власти к актуальной информации о мерах социальной защиты, оказываемых из бюджетов всех уровней, в том числе в отношении отдельно взятого человека. При этом такой доступ органов власти к сведениям системы обеспечивается только в целях предоставления мер соцподдержки в пределах установленных законодательством полномочий. Авторы документа подчеркнули, что иным органам власти, государственным внебюджетным фондам такой доступ обеспечивается только к аналитической отчетности, содержащейся в системе.
В этой связи предусматривается уточнение перечня информационных систем, сведения из которых могут направляться в ЕГИССО. Так, в положении об информсистеме во исполнение проектируемых норм будет уточнен порядок и состав сведений о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ФНС России, МВД России и Росреестра.