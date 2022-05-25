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СФ одобрил закон об автоматизированном поиске нуждающихся в соцподдержке - РИА Новости, 25.05.2022
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СФ одобрил закон об автоматизированном поиске нуждающихся в соцподдержке
СФ одобрил закон об автоматизированном поиске нуждающихся в соцподдержке - РИА Новости, 25.05.2022
СФ одобрил закон об автоматизированном поиске нуждающихся в соцподдержке
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:47
2022-05-25T12:47
общество
москва
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенсионный фонд рф
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке.Изменения вносятся в закон о "О государственной социальной помощи". Предполагается, что данные о гражданах, нуждающихся в социальной поддержке, будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), содержащую сведения, обрабатываемые ПФР, на основании данных ФНС, МВД, федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.Также, согласно закону, в Москве процессы назначения и предоставления мер социальной поддержки будут осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти столицы с использованием региональных информационных систем и инфраструктуры, созданных и эксплуатируемых Москвой, в том числе регионального портала государственных и муниципальных услуг.В этой связи Москва вправе получать от федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций сведения о гражданах, проживающих в городе. Получение таких данных из федеральных государственных информационных систем и иных информационных систем осуществляется в порядке, установленном кабмином.Кроме этого, ЕГИССО обеспечивает доступ органов власти к актуальной информации о мерах социальной защиты, оказываемых из бюджетов всех уровней, в том числе в отношении отдельно взятого человека. При этом такой доступ органов власти к сведениям системы обеспечивается только в целях предоставления мер соцподдержки в пределах установленных законодательством полномочий. Авторы документа подчеркнули, что иным органам власти, государственным внебюджетным фондам такой доступ обеспечивается только к аналитической отчетности, содержащейся в системе.В этой связи предусматривается уточнение перечня информационных систем, сведения из которых могут направляться в ЕГИССО. Так, в положении об информсистеме во исполнение проектируемых норм будет уточнен порядок и состав сведений о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ФНС России, МВД России и Росреестра.
https://ria.ru/20220318/podderzhka-1778810970.html
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общество, москва, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), совет федерации рф
12:47 25.05.2022
 
СФ одобрил закон об автоматизированном поиске нуждающихся в соцподдержке

Совет Федерации одобрил закон об автоматизированном поиске нуждающихся в соцподдержке

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Изменения вносятся в закон о "О государственной социальной помощи". Предполагается, что данные о гражданах, нуждающихся в социальной поддержке, будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), содержащую сведения, обрабатываемые ПФР, на основании данных ФНС, МВД, федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Также, согласно закону, в Москве процессы назначения и предоставления мер социальной поддержки будут осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти столицы с использованием региональных информационных систем и инфраструктуры, созданных и эксплуатируемых Москвой, в том числе регионального портала государственных и муниципальных услуг.
В этой связи Москва вправе получать от федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций сведения о гражданах, проживающих в городе. Получение таких данных из федеральных государственных информационных систем и иных информационных систем осуществляется в порядке, установленном кабмином.
Кроме этого, ЕГИССО обеспечивает доступ органов власти к актуальной информации о мерах социальной защиты, оказываемых из бюджетов всех уровней, в том числе в отношении отдельно взятого человека. При этом такой доступ органов власти к сведениям системы обеспечивается только в целях предоставления мер соцподдержки в пределах установленных законодательством полномочий. Авторы документа подчеркнули, что иным органам власти, государственным внебюджетным фондам такой доступ обеспечивается только к аналитической отчетности, содержащейся в системе.
В этой связи предусматривается уточнение перечня информационных систем, сведения из которых могут направляться в ЕГИССО. Так, в положении об информсистеме во исполнение проектируемых норм будет уточнен порядок и состав сведений о гражданах, их доходах и имуществе, имеющихся в распоряжении ФНС России, МВД России и Росреестра.
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ОбществоМоскваРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Пенсионный фонд РФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Совет Федерации РФ
 
 
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