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Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса
Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса - РИА Новости, 25.05.2022
Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса
Площадь Совета Европы перед старым аэропортом в центре Саратова переименована в честь Героев Донбасса, следует из постановления за подписью главы города Михаила РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:19
2022-05-25T12:19
специальная военная операция на украине
общество
россия
саратов
ситуация в днр и лнр
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САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Площадь Совета Европы перед старым аэропортом в центре Саратова переименована в честь Героев Донбасса, следует из постановления за подписью главы города Михаила Исаева."Изменить наименование элемента улично-дорожной сети площадь Совета Европы на площадь им. Героев Донбасса", - говорится в документе, опубликованном мэром в Telegram-канале. Исаев отметил, что полностью поддержал эту инициативу, которую высказал председатель региональной общественной организации "Саратовская ассоциация героев" Александр Янклович."Подвиг тех, кто боролся и борется за мирную жизнь наших собратьев, должен быть увековечен в истории. Знаю, что члены комиссии по топонимике единогласно приняли данное решение. Это также свидетельствует о том, что нет ни малейшего сомнения в значимости подобного события", - сказал глава города.
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общество, россия, саратов, ситуация в днр и лнр
12:19 25.05.2022
 
Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса

Площадь Совета Европы в Саратове указом мэра получила новое название Героев Донбасса

© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Площадь Совета Европы перед старым аэропортом в центре Саратова переименована в честь Героев Донбасса, следует из постановления за подписью главы города Михаила Исаева.
"Изменить наименование элемента улично-дорожной сети площадь Совета Европы на площадь им. Героев Донбасса", - говорится в документе, опубликованном мэром в Telegram-канале. Исаев отметил, что полностью поддержал эту инициативу, которую высказал председатель региональной общественной организации "Саратовская ассоциация героев" Александр Янклович.
"Подвиг тех, кто боролся и борется за мирную жизнь наших собратьев, должен быть увековечен в истории. Знаю, что члены комиссии по топонимике единогласно приняли данное решение. Это также свидетельствует о том, что нет ни малейшего сомнения в значимости подобного события", - сказал глава города.
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