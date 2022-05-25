https://ria.ru/20220525/saratov-1790591671.html
Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса
Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса - РИА Новости, 25.05.2022
Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса
Площадь Совета Европы перед старым аэропортом в центре Саратова переименована в честь Героев Донбасса, следует из постановления за подписью главы города Михаила РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:19
2022-05-25T12:19
2022-05-25T12:19
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САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости. Площадь Совета Европы перед старым аэропортом в центре Саратова переименована в честь Героев Донбасса, следует из постановления за подписью главы города Михаила Исаева."Изменить наименование элемента улично-дорожной сети площадь Совета Европы на площадь им. Героев Донбасса", - говорится в документе, опубликованном мэром в Telegram-канале. Исаев отметил, что полностью поддержал эту инициативу, которую высказал председатель региональной общественной организации "Саратовская ассоциация героев" Александр Янклович."Подвиг тех, кто боролся и борется за мирную жизнь наших собратьев, должен быть увековечен в истории. Знаю, что члены комиссии по топонимике единогласно приняли данное решение. Это также свидетельствует о том, что нет ни малейшего сомнения в значимости подобного события", - сказал глава города.
https://ria.ru/20220513/komi-1788372653.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, саратов, ситуация в днр и лнр
Площадь Совета Европы в Саратове переименовали в честь Героев Донбасса
Площадь Совета Европы в Саратове указом мэра получила новое название Героев Донбасса